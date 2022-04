Gerucht: bestuur van Twitter wil overnamebod van Musk afwijzen

De Raad van Bestuur van Twitter is naar verluidt van plan om het overnamebod van Elon Musk af te wijzen. De miljardair reageerde op dat gerucht met de melding dat de aandeelhouders daar over gaan, niet de raad van bestuur.

De raad van bestuur ziet het overnamebod dat Elon Musk donderdag deed als 'niet welkom'. Het bestuur wil zich achter de ceo van Twitter, Parag Agrawal, scharen. Dat meldt The Information op basis van bronnen die bekend zijn met de situatie. The Information publiceert vaker informatie over Amerikaanse techbedrijven vroegtijdig.

Volgens The Wall Street Journal overweegt Twitter om zich te weren tegen een vijandig overnamebod. Twitter heeft verschillende manieren om zich te beschermen. Zo heeft het bedrijf de mogelijkheid vastgelegd om blank check preferred stock uit te kunnen geven. Dit is een versnelde mogelijkheid om aandelen voor bepaalde investeerders vrij te geven, zonder toestemming van de bestaande aandeelhouders. Dit zou de positie van Musk ondermijnen, met 9,2 procent momenteel de grootste aandeelhouder van Twitter.

Musk reageerde op de berichtgeving met de melding dat niet het bestuur over zijn overnamebod beslist, maar dat de aandeelhouders dat doen. De topman van Tesla en SpaceX maakte donderdag bekend dat hij Twitter wil kopen voor ongeveer 38 miljard euro om het bedrijf om te vormen in een private onderneming. Musk heeft sinds vorige week nadrukkelijke interesse in Twitter: hij nam een belang in het bedrijf en zou tot de Raad van Bestuur toetreden, maar dit laatste gebeurde niet.