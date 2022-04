Elon Musk wordt toch geen bestuurslid bij Twitter

Elon Musk treedt toch niet toe tot de Raad van Bestuur van Twitter. Twitters ceo Parag Agrawal zegt dat het Musks eigen besluit was om niet toe te treden. Agrawal zegt wel naar Musks input te blijven luisteren.

Twitters ceo maakte maandagochtend op het platform bekend dat Musk geen lid wordt van het Raad van Bestuur, zonder dat hier een reden voor wordt gegeven. In de verklaring zegt Agrawal dat de toetreding afhing van een achtergrondonderzoek en een formele aanvaarding. Musks toetreding had zaterdag officieel moeten worden, maar die ochtend maakte Musk zelf bekend geen lid meer te gaan worden.

Agrawal denkt dat dit 'het beste is' en zegt daarnaast input van aandeelhouders altijd te waarderen. Musk heeft nu 9,2 procent van Twitters aandelen in handen en is daarmee de grootste aandeelhouder van het bedrijf. Twitters ceo zegt dan ook open te blijven voor Musks input. De ceo zegt verder dat er 'afleidingen' in de toekomst zullen zitten, 'maar onze doelen en prioriteiten blijven onveranderd'.

In de verklaring staat ook dat Musk bij zijn rol als bestuurslid een fiduciaire functie zou hebben, waarbij hij in het belang van Twitter zou moeten handelen. Ook zou hij als bestuurslid niet meer dan 14,9 procent van Twitters aandelen in handen mogen hebben, al dan niet direct.

Musk heeft zelf alleen met een emoji gereageerd, waarbij een hand over een mond wordt gehouden. Agrawal en Musk maakten afgelopen dinsdag bekend dat Musk bestuurslid zou worden. Welke invloed hij daarbij zou hebben, is onduidelijk. Wel zei Musk 'significante veranderingen' te willen doorvoeren. Ook publiceerde hij meerdere polls op het platform, zoals een poll voor een bewerk-knop, een poll om Twitters naam te veranderen tot Titter en een voorstel om het hoofdkantoor van het bedrijf om te bouwen naar een daklozenopvang.