Nft-platform AkuDreams kon tijdelijk niet bij 31,7 miljoen euro na cyberaanval

Nft-platform AkuDreams werd tijdens de opening getroffen door een cyberaanval waarbij grofweg 32 miljoen euro ogenschijnlijk permanent vastgezet werd. Ondertussen heeft de hacker het geld weer vrijgegeven.

Toekomstige klanten konden bij de opening van AkuDreams geld bieden op Akutars, door astronauten geïnspireerde nft-kunstwerken gemaakt door kunstenaar en voormalig baseballer Micah Johnson. Tijdens het minten van de nft's op de Ethereum-blockchain werd het laagste bod geaccepteerd waarna al het geld dat overgeboden werd teruggestort zou worden.

Een hacker merkte op dat de gebruikte code voor dit proces een exploit bevatte en bevroor het betreffende geld, zo merkte nft-ontwikkelaar Foobar op. In eerste instantie leek de exploit het geld permanent te kunnen vastzetten. De onbekende hacker schreef daarentegen al snel: "Nou, dit was leuk. Ik had niet de intentie om het probleem uit te buiten. Anders had ik mezelf wel anoniem gemaakt. Als jullie publiekelijk erkennen dat de exploit bestaat, verwijder ik de blokkade direct."

AkuDreams erkende de programmeerfout in de code die verantwoordelijk is voor het opstellen van een aankoopcontract en heeft het probleem naar eigen zeggen verholpen. Het nft-platform verwacht maandag of dinsdag het geld terug te kunnen storten naar slachtoffers.