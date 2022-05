'Instagram laat gebruikers de makers van hun nft's taggen'

Instagram begint deze week met zijn test van nft-integratie, meldt CoinDesk. Instagram gaat Ethereum, Polygon, Solana en Flow ondersteunen. Als de test slaagt, zou de integratie van nft's ook op Facebook komen.

Daarbij kan een select aantal nft-bezitters in de Verenigde Staten bewijzen dat ze bepaalde nft's hebben, die tonen en de maker taggen op het sociale netwerk, meldt CoinDesk. De test zou deze week van start gaan en wanneer nft-integratie voor iedereen openstaat, is onbekend.

In de test kunnen nft-bezitters het bezit bewijzen door bijvoorbeeld hun MetaMask-portemonnee te koppelen aan hun account op Instagram. Daarna zouden de functies om de nft's te tonen beschikbaar komen. De functies zouden geen geld gaan kosten.

Het is al langer bekend dat Instagram nft's gaat ondersteunen. Met de stap komen in één klap vermoedelijk meer mensen in aanraking met de technologie, waarbij gebruikers betalen voor een eigendomsbewijs van een digitaal bezit. Instagram heeft de details van de test nog niet aangekondigd. Twitter ondersteunt al nft's in de vorm van zeshoekige avatars en ook YouTube zou de techniek gaan ondersteunen. Volgens NonFungible.com zijn er rond anderhalf miljoen active wallets betrokken bij de aan- en verkoop van nft's wereldwijd.