ACM introduceert certificaat voor prijsvergelijkers van telecomabonnementen

Websites die prijzen van telecomabonnementen vergelijken, kunnen bij de Nederlandse ACM een certificaat aanvragen. Dat moet bezoekers het vertrouwen geven dat de sites onafhankelijk zijn. Er komt ook zo'n certificaat voor het vergelijken van energieaanbieders.

Om in aanmerking te komen voor een certificaat van de Autoriteit Consument & Markt, moeten vergelijkingssites aan acht criteria voldoen. De sites moeten onder andere aanbieders in zoekresultaten gelijk behandelen, duidelijk maken hoe de vergelijking wordt gemaakt en benoemen wie de eigenaar en beheerder zijn. Ook moeten de sites in ieder geval prijzen, tarieven en kwaliteit vergelijken.

Vergelijkingssites kunnen een aanvraag doen bij de ACM als ze denken dat ze in aanmerking komen. Als de waakhond besluit dat certificaat te geven, moeten sites daarvoor 4700 euro betalen. Het certificaat heeft geen einddatum en is geldig zolang de vergelijkingssite aan de gestelde voorwaarden voldoet. De ACM zegt daarop te zullen controleren.

Volgens de consumentenwaakhond is de introductie van het certificaat mogelijk sinds de recente wijziging van de Telecommunicatiewet op basis van de Europese Telecomcode. Het moet bezoekers het vertrouwen geven dat een vergelijkingssite onafhankelijke en actuele informatie geeft. Sites zijn niet verplicht om het certificaat aan te vragen. Wel moeten alle prijsvergelijkers voldoen aan de 'regels voor eerlijke handel'. Dat houdt in dat prijzen duidelijk getoond moeten worden met alle relevante informatie en dat de eigenaar van de site vermeld moet worden.

Er zijn momenteel nog geen vergelijkingssites die een ACM-certificaat hebben gekregen. Het is sinds 1 mei voor prijsvergelijkers van telecombabonnementen mogelijk om een certificaat aan te vragen. Het is niet bekend of er aanvragen zijn gedaan.

De ACM wil een vergelijkbaar certificaat introduceren voor prijsvergelijkers van energiecontracten. Dat kan zodra de nieuwe Energiewet van kracht is. Daarin komen eisen te staan voor vergelijkingssites van energiecontracten, maar het is nog niet duidelijk wanneer die nieuwe wet in werking treedt.