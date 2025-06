Hackers stelen keys door JavaScript-library van Solana-apps over te nemen

Hackers hebben de veelgebruikte JavaScript-library @solana/web3.js geïnfecteerd met malware en die via de npm-registry verspreid. Daarmee proberen de aanvallers gegevens van cryptovalutagebruikers te stelen.

De ontwikkelaars van Solana waarschuwen in een advisory voor de geïnfecteerde package. De kwetsbaarheid wordt getrackt als CVE-2024-54134. Volgens de ontwikkelaars is er eerder deze week een account overgenomen dat publiceertoegang had tot @solana/web3.js, een veelgebruikte JavaScript-library voor de Solana-blockchain. Die wordt veel gebruikt in Web3-apps waarin Solana is geïntegreerd. In de praktijk zijn dat veel cryptovaluta-apps. De makers benadrukken dat het niet gaat om een bug in Solana zelf, maar in gedecentraliseerde apps die daarop inhaken. Aanvallers konden met de geïnfecteerde library privésleutels stelen uit apps.

Na het overnemen van het account wisten de aanvallers die library via npm te verspreiden. Het is niet duidelijk hoe vaak de geïnfecteerde library is gedownload; volgens Solana-appontwikkelaar Helius Labs is er in die tijd zo'n 130.000 dollar van gebruikers gestolen, zegt ceo Mert Mumtaz. Volgens de ontwikkelaars waren versies 1.95.6 en 1.95.7 kwetsbaar. Die versies waren ongeveer vier uur te downloaden.

Inmiddels is versie 1.95.8 van de library uit. De hoofdontwikkelaars roepen andere ontwikkelaars op naar die versie te upgraden. Ontwikkelaars die vermoeden dat ze een kwetsbare versie hebben gedownload, zouden hun keys moeten roteren.