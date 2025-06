Blockchainsmartphone Solana Saga krijgt Snapdragon 8+ Gen 1-soc en 6,67"-scherm

Solana Mobile heeft de specificaties van de aankomende Saga-blockchainsmartphone bekendgemaakt. De spirituele opvolger van de Essential PH-1 krijgt onder meer een Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 en een 6,67"-scherm met een resolutie van 1080p.

Het amoledscherm heeft een verversingssnelheid van maximaal 120Hz en wordt van stroom voorzien door een 4110mAh-accu die draadloos opladen middels het Qi-standaard ondersteunt. Verder zijn er 12GB Lpddr5-ram en 512GB uitbreidbare opslagruimte aanwezig. Solana Mobile rust de smartphone met een 50MP-hoofdcamera uit, naast een secundaire lens met een resolutie van 12 megapixel en een selfiecamera van 16MP. Het toestel krijgt een IP68-rating en draait op 'een pure versie' van Android 13.

De Solana Saga kost grofweg 1000 dollar en komt begin 2023 uit in onder meer de VS en Europa. Het is niet bekend of er voor de Europese markt eenzelfde prijs in euro's gerekend wordt. Geïnteresseerden kunnen een toestel reserveren met een aanbetaling van 100 dollar.

De smartphone is het resultaat van een samenwerking tussen het blockchainplatform Solana en de geannuleerde OSOM OV1-privacytelefoon. De OSOM OV1 werd toen hernoemd naar Saga en richt zich naast een grotere controle over privacygevoelige functies middels de Web3-ondersteuning op 'cryptoliefhebbers en nft-verzamelaars'. In de Seed Vault zouden gebruikers bijvoorbeeld wachtwoorden en sleutels kunnen opslaan in een beveiligd gedeelte van de smartphone.