LG gaat nft's verkopen en vertonen op zijn televisies

LG gaat nft's ondersteunen op zijn tv's. De zogenaamde LG Art Lab-app zal een galerij aan nft's bevatten die gebruikers kunnen kopen en als een wallpaper kunnen vertonen op hun TV. LG volgt hiermee Samsung, die eerder dit jaar dezelfde plannen bekendmaakte.

Gebruikers in de VS zijn de eerste die de functie kunnen benutten. Buiten de VS is de functie en de bijbehorende website niet beschikbaar. Voor de Art Lab is een LG-model met webOS 5.0 of nieuwer vereist. In de praktijk zijn dat LG-televisies uit 2020 of later. Gebruikers kunnen in de app bekijken welke nft ze zouden willen, waarna ze een QR-code in beeld krijgen. Als ze die scannen met met de Wallypto-app, krijgen ze op hun telefoon de gelegenheid om de nft te kopen. Wallypto is een digital asset wallet die eveneens van LG is. Dat schrijft onder andere The Verge.

Transacties worden gedaan met USDC, een stablecoin die is gekoppeld aan de Amerikaanse dollar. De nft's komen beschikbaar in de vorm van drops. Dat zijn kleine ladingen nft's die tegelijkertijd in de winkel verschijnen. De eerste drop vindt op 22 september plaats en andere drops volgen maandelijks. Tot die tijd is de winkel nog leeg, meldt The Verge, die de winkel uitprobeerde.

De achterliggende public ledger voor deze winkel en nft's is Hedera. Dat werkt niet op de blockchain, maar op een alternatief genaamd hashgraph. LG is zelf een bestuurslid van het Hedera-netwerk. Samsung kwam in mei met nft's voor zijn TV's.