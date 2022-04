Blizzard-ceo Ybarra: Blizzard werkt niet aan nft's

Blizzard werkt niet aan nft's, zegt president van het bedrijf Mike Ybarra. Daarmee reageert hij op onrust die is ontstaan na een enquête die Activision Blizzard uitstuurde. In die enquête stonden vragen over onder meer nft's en play-to-earncryptogames.

Meerdere mensen geven sinds dit weekend op Twitter aan een enquête van Activision Blizzard te hebben ontvangen, schrijft GameRant. In de vragenlijst werden gebruikers gevraagd hoeveel interesse ze hebben in de games van het bedrijf, hoe vaak ze deze games spelen en welk genre ze het vaakst spelen.

De vragen gingen ook over in welke 'nieuwe trends' binnen gaming de gebruikers geïnteresseerd zijn. Hierbij werden onder meer abonnementen als Xbox Game Pass en Playstation Now genoemd, evenals crossplay, VR- of AR-gaming en de metaverse. Vragen over nft's en 'play-to-earngaming om cryptomunten, nft's of echt geld te kunnen winnen' werden eveneens gesteld. Sommige gebruikers dachten door deze laatste vragen dat het bedrijf actief werkt aan de implementatie van nft's en play-to-earngames.

Blizzard-president Mike Ybarra schreef zondagmiddag op Twitter dat 'niemand aan nft's werkt'. Waarom de vragen dan in de enquête werden gesteld, is niet duidelijk. Het is eveneens niet bekend of hij alleen over Blizzard spreekt of ook namens Activision. De afgelopen maanden hebben meerdere ontwikkelaars hun steun voor nft's binnen gaming uitgesproken, waaronder Square Enix, de makers van Stalker 2 en Ubisoft. De nft's van Ubisoft bleken geen succes te zijn en voor Stalker 2 zijn de nft's inmiddels geschrapt.