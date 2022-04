Logitech brengt verticale Lift-muis uit voor 80 euro

Logitech brengt binnenkort een verticaal georiënteerde, ergonomisch gevormde muis op de markt die bedoeld is voor gebruikers met relatief kleinere handen. Deze muis met de naam Lift, waar de twee muiskoppen en het scrollwiel aan de zijkant zitten, krijgt een adviesprijs van 80 euro.

De Lift Verticale Ergonomische Muis is een draadloze muis die volgens Logitech bedoeld is voor kleinere handen tot middelgrote handen. De Lift behoort tot de Ergo-series van Logitech; dat zijn ergonomisch gevormde toetsenborden en muizen.

Bij een reguliere muis wordt de handpalm bovenop geplaatst, maar bij de Lift gebeurt dat aan de rechterzijkant waar ook de twee reguliere muisknoppen en het scrollwiel zitten. De duim wordt aan de andere kant van de verhoging geplaatst, waar zich een duimsteun en twee additionele knoppen bevinden.

Volgens Logitech betreft het een verticaal ontwerp van 57 graden dat de natuurlijke houding van de onderarm bevordert en de pols ontlast. Er komt ook een versie voor linkshandigen. De draadloze verbinding gaat via Bluetooth Low Energy of de Logi Bolt USB-ontvanger.

De muis is 71mm hoog, 70mm breed, 108mm diep en weegt 125g. Het dpi-bereik bedraagt 400 tot 4000, wat aanpasbaar is in stappen van 100dpi. De Lift werkt op een AA-batterij en zou het daarmee tot 24 maanden moeten uithouden.

De Lift Verticale Ergonomische Muis is vanaf 25 april beschikbaar. De muis komt uit in drie verschillende kleuren, te weten roze, gebroken wit en een grafietkleur. De laatstgenoemde kleur is in Europa en Noord-Amerika ook als linkshandige versie beschikbaar. Volgens Logitech is deze grafietversie voor 70 procent gemaakt uit gerecycled plastic van afvalmateriaal, terwijl dat bij de roze en witte variant voor 54 procent het geval zou zijn.