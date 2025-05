Nederlandse Hanneke Faber wordt ceo van Logitech

Logitech benoemt de Nederlandse Hanneke Faber tot nieuwe ceo. De Nederlander had hiervoor de leiding over de voedingsdivisie van Unilever en werkte eerder ook bij Ahold Delhaize. Faber vervangt oud-ceo Bracken Darrell, die eerder dit jaar vertrok bij Logitech.

Hanneke Faber

Hanneke Faber gaat per 1 december aan de slag bij Logitech, bevestigt het bedrijf. Tot die tijd blijft Guy Gecht, de huidige interim-ceo, in die functie actief. Logitech was sinds juni op zoek naar een nieuwe ceo toen medeoprichter Bracken Darrell het bedrijf verliet om ceo van kledingbedrijf VF Corp te worden. Guy Gecht legt zijn tijdelijke ceo-positie per 1 december neer en blijft vervolgens lid van Logitechs raad van bestuur.

Faber werkte sinds 2019 bij Unilever. Ze had daar de leiding over de voedingsdivisie. Unilever stelde vorige week een nieuw managementteam aan in een poging om tegenvallende bedrijfsresultaten te verbeteren. Daarbij verlieten verschillende bestuurders de multinational, waaronder Faber. De Nederlander zegt in een verklaring dat dit een goed moment is om zich bij Logitech aan te sluiten vanwege groeikansen op het gebied van hybride werken, gaming en streaming.