Logitech gaat Blue-merknaam niet langer gebruiken bij benaming van producten

Logitech gaat niet langer producten uitbrengen met de Blue-merknaam. Blue Microphones begon in 1995 als zelfstandig bedrijf. Logitech kocht de maker van opnameapparatuur in 2018. 'Blue' gaat wel nog gebruikt worden om de namen van technologieën mee aan te duiden.

Bestaande producten met de Blue-merknaam, zoals de Blue Yeti X en Blue Snowball Ice, worden geplaatst onder het Logitech G-merk en verliezen het 'Blue'-gedeelte in de naam, laat Logitech weten in een Reddit-post. Blue wordt nu enkel nog gebruikt als naam van diens technologieën, zoals de 'Blue VO!CE'-filters die aanwezig zijn op enkele microfoons en koptelefoons.

Bluemic.com verwijst nu door naar de Logitech-website. Op de productpagina's is de wijziging eveneens al doorgevoerd, al staat er nog wel een 'Blue'-logo op de fysieke producten. Het is niet duidelijk of dat in de toekomst wordt aangepast. Ook de producten onder de Astro-lijn worden nu als onderdeel van Logitech G verkocht, maar deze behouden alsnog de merknaam Astro. Een reden voor dit verschil noemt de fabrikant niet. Verder verdwijnt ook het Logitech for Creators-merk, dat eveneens opgaat in Logitech G. De aparte socialmedia-accounts van de drie merken gaan vanaf 7 juli op non-actief.

Het Blue Microphones-merk bestaat nu 28 jaar. Er zijn onder meer microfoons, koptelefoons, voorversterkers en shockmounts uitgebracht onder dit merk. Logitech nam het bedrijf in 2018 over voor 117 miljoen dollar. De medeoprichter van het bedrijf, Skipper Wise, laat tegen The Verge weten het jammer te vinden dat de merknaam nu voor een groot deel verdwijnt, maar zegt het te moeten 'accepteren' omdat hij het bedrijf nu eenmaal heeft verkocht.