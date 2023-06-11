Logitech gaat Blue-merknaam niet langer gebruiken bij benaming van producten

Logitech gaat niet langer producten uitbrengen met de Blue-merknaam. Blue Microphones begon in 1995 als zelfstandig bedrijf. Logitech kocht de maker van opnameapparatuur in 2018. 'Blue' gaat wel nog gebruikt worden om de namen van technologieën mee aan te duiden.

Bestaande producten met de Blue-merknaam, zoals de Blue Yeti X en Blue Snowball Ice, worden geplaatst onder het Logitech G-merk en verliezen het 'Blue'-gedeelte in de naam, laat Logitech weten in een Reddit-post. Blue wordt nu enkel nog gebruikt als naam van diens technologieën, zoals de 'Blue VO!CE'-filters die aanwezig zijn op enkele microfoons en koptelefoons.

Bluemic.com verwijst nu door naar de Logitech-website. Op de productpagina's is de wijziging eveneens al doorgevoerd, al staat er nog wel een 'Blue'-logo op de fysieke producten. Het is niet duidelijk of dat in de toekomst wordt aangepast. Ook de producten onder de Astro-lijn worden nu als onderdeel van Logitech G verkocht, maar deze behouden alsnog de merknaam Astro. Een reden voor dit verschil noemt de fabrikant niet. Verder verdwijnt ook het Logitech for Creators-merk, dat eveneens opgaat in Logitech G. De aparte socialmedia-accounts van de drie merken gaan vanaf 7 juli op non-actief.

Het Blue Microphones-merk bestaat nu 28 jaar. Er zijn onder meer microfoons, koptelefoons, voorversterkers en shockmounts uitgebracht onder dit merk. Logitech nam het bedrijf in 2018 over voor 117 miljoen dollar. De medeoprichter van het bedrijf, Skipper Wise, laat tegen The Verge weten het jammer te vinden dat de merknaam nu voor een groot deel verdwijnt, maar zegt het te moeten 'accepteren' omdat hij het bedrijf nu eenmaal heeft verkocht.

Blue Microphones Yeti Pro
Deze Blue Yeti Pro gaat voortaan door het leven als 'slechts' Yeti Pro

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 11-06-2023 11:47 40

11-06-2023 • 11:47

40

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Reacties (40)

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Oon 11 juni 2023 11:56
Ik vind het überhaupt knap dat Blue het zo lang heeft volgehouden. Altijd een duur merk geweest, maar waar bijv. Behringer en Samson écht goede kwaliteit audio voor een prikkie boden was Blue het tegenovergestelde. Het was maar matig spul, direct herkenbaar als je het hoorde (geen 'schoon' geluid zoals bijv. bij Shure) en enorm duur.

Mooi dat ze het 'premium' merk nu gewoon onder de Logitech benaming stoppen, dat past veel beter.
Robbierut4 @Oon11 juni 2023 12:46
Behringer maakt "goed' spul voor weinig geld omdat het gewoonweg goede ontwerpen van anderen 1 op 1 namaakt en hun eigen label erop gooit.

En alsof dat nog niet genoeg is doen ze ook dit soort misselijkmakende dingen.

Bedrijf om ver weg van te blijven dus.
Joshuffle @Robbierut411 juni 2023 14:15
"misselijkmakende dingen" Als jij een cartoon ziet met een lange neus omdat ie meerdere kurk knobs moet kunnen ruiken en je denkt "anti-semitism" dan ligt het probleem bij jou denk ik, de man die het "pest" is niet eens joods dus zou raar zijn om daar de focus op te leggen.

Groot fan van Behringer, zelfde kwaliteit van artificial dure pedalen omdat ze dezelfde chips gebruiken als die merken (en dat mag gewoon, die bedrijven hebben die chips niet gemaakt) maar niet na 100 stuks de stekker er uit trekken en de 2de hands markt laten vechten met elkaar.

[Reactie gewijzigd door Joshuffle op 23 juli 2024 05:51]

Yoshi @Joshuffle12 juni 2023 11:48
sure, daarmee dat ze zo snel waren met die posts te verwijderen, omdat het te vergezocht is :). Het gaat trouwens over meer dan enkel de cartoon erop maar ook de woorden die erbij stonden en de manier waarop die persoon wordt "aangevallen". Je kan dat proberen goed te praten, maar dan ligt het probleem vooral bij mensen die dit soort "grapjes" proberen goed te praten. (omkeerd geldt dat trouwens ook)

En los daarvan mis je het volledige issue met het kopieren van designs, maar ook dat probleem ligt niet enkel bij de fabrikant die dat doet maar ook bij de kopers. Je kan dan wel correct zeggen dat het niet verkeerd is om chips te gebruiken die op de markt beschikbaar zijn, het wordt een andere zaak als je gewoon designs ligt te kopieren.

Dat ze nog maar eens wat gebruikers en bedrijven gaan aanklagen voor slechte reviews/comments/opmerkingen ... #schijtbedrijf (imho) #slapp

Voor alle duidelijkheid, iedereen mag dat prima producten vinden. Dat moet je vooral voor jezelf uitmaken. Het tegendeel mag natuurlijk ook ;-)

[Reactie gewijzigd door Yoshi op 23 juli 2024 05:51]

Oon @Robbierut411 juni 2023 14:23
Tja, ik vraag me dan af wat zo'n artikel van een onbetrouwbare partij als Vice mij als consument zou moeten uitmaken. Behringer maakt mooi spul voor een lage prijs, er zijn weinig andere fabrikanten waar je voor ~80 euro een degelijke microfoon koopt, laat staan een degelijke XLR condenser microfoon + audio interface
Yoshi @Oon12 juni 2023 11:57
In het Vice artikel staan bronnen gelinkt. Dat Vice niet geheel betrouwbaar is, is 1 ding. Maar ik gok dat elke lezer de aangehaalde bronnen wel kan nalezen om zelf uit te maken wat ervan klopt.
Oon @Yoshi12 juni 2023 12:02
Prima, maar dat is voor mijn argument niet heel belangrijk. Het gaat er mij meer om dat ik als consument een product koop omdat ik vind dat dat product mijn geld waard is, wat de fabrikant verder allemaal wel of niet doet heb ik weinig mee te maken.
Het zou een geldig argument zijn als we het over merkkleding uit Turkije hebben ofzo, want dat is gewoon bewust illegale namaak van bestaande producten. Maar dat Behringer een ander product namaakt op een legale manier (originele fabrikant heeft geen patent, dus product mag nagemaakt worden) en dan voor een lagere prijs verkoopt dan het origineel is alleen zakelijk gezien heel slim.
Wat ze verder doen dat niks met hun producten te maken heeft heb ik niks mee van doen, dat moeten ze helemaal zelf weten.
Dutchzilla @Robbierut411 juni 2023 12:52
Niet helemaal waar, ze hebben genoeg hele mooie producten in-house ontworpen. Zitten knappe koppen daar. En qua audio zijn ze in China waanzinnig goed.
SherlockHolmes @Robbierut411 juni 2023 16:01
Haha, dat vind ik juist wel grappig. Vice is natuurlijk zelf ook een grap.
Zebby @Robbierut411 juni 2023 19:37
Heb een Behringer audio interface. Nooit van het merk gehoord, maar samen gekocht met een ander geliefd merk en hoorde geen verschil voor 1/3 van de prijs. Dat was een makkelijke keuze.
Jammer, maar echt high end vond ik ze sowieso niet.
MrMonkE @Robbierut412 juni 2023 07:38
Alle makers van Pinokkio en Cyrano; BUSTED!
Toch?

Klinkt voor mij als consument juist als goede keuze.
Oh nee toch niet.. ze hebben bakzijl gehaald. altijd zwak.

[Reactie gewijzigd door MrMonkE op 23 juli 2024 05:51]

Annihlator @Robbierut411 juni 2023 13:58
Miss ff strenger inhoudelijk kijken en het wordt wel duidelijk waarom het een Vice-artikel is.

Was echt een butthurt-niveau van niet-normaal wat de community onnodig en ongevraagd namens Kirn deed...

Als je in dat pedaal echt op die manier iets afstotelijks ziet, wordt het tijd voor oogkleppen, want als je maar hard genoeg zoekt is er nu altijd wel wat te vinden om om te zijken vanuit een soort rare onnodige white-knighting positie, zoals ook bij de situatie van het artikel.

De reviewer en producent hebben elkaar meermaals op de hak genomen, echt niets bijzonders aan en kirn "weet wie het zegt" dus neemt het sws met een korrel zout, daar zijn geen internet whiteknights voor nodig.
Jdewit @Annihlator11 juni 2023 21:24
Een synthesizer, geen pedaal
Annihlator @Robbierut411 juni 2023 14:44
Sorry, maar door feitelijk te omschrijven dat het eigenlijk niks te maken heeft met die andere karikatuur, danwel semitisme ben ik ineens pro-antisemitisch?

Zie hier jouw perfecte demonstratie van het daadwerkelijke probleem; zelfs als iemand beargumenteerd en feitelijk kan onderbouwen dat dat vermeende verband kant noch wal raakt word je ineens voor anti-semiet uitgemaakt. En eigenlijk os er niks slechters dan zon basisprincipe. Blijf dan lekker bij vice, dat is het volk dat dat sort gedrag "normaal" vindt en waardoor het platform inmiddels vrij uniform uitgekotst wordt.

Behringer en kirn liggen al decennia met elkaar in de clinch, degene die dat niet op voorhand weet en daar zo nodig deze framing aan moet geven, dat is de daadwerkelijke anti-andere-mens.

[Reactie gewijzigd door Annihlator op 23 juli 2024 05:51]

_Pussycat_ @Robbierut412 juni 2023 11:30
Hoe ga je in godsnaam van iemand die zegt "ik herken in een tekening met een lange neus geen antisemitisme" naar "jodenhaat blijkbaar prima vinden"????

Ik zag er een Pinocchio in. Rare actie wel maar hoe kom je in godsnaam op het idee daar antisemitisme in te zien? En iemand die dat rare verband niet ziet vindt dan zogenaamd jodenhaat prima?
Djerro123 @Robbierut411 juni 2023 15:13
Jodenhaat??? Er staat letterlijk; de persoon in kwestie is niet Joods, maar zijn karikatuur is we anti-semitisch.

Come on…
FalconerHG @Oon11 juni 2023 15:14
Dus het past goed bij het huidige Logitech, wat tegenwoordig ook alleen maar matig spul maakt. ;)
Oon @FalconerHG11 juni 2023 15:16
Precies, prima spul in het middensegment, maar je moet er niet te veel voor vragen en niet te veel van verwachten.
JDx @Oon11 juni 2023 12:07
Inderdaad Blue was altijd veel geld voor ok spul, beetje zoals een Citroen een DS noemen?

Zal wel gemind worden en Logitech maakt prima spul, maar het doet wel onder voor merken als inderdaad Shure, Rode of Soyuz, nu is het ook duidelijk welk merk je koopt.
alienfruit @Oon11 juni 2023 14:21
Ik ben zelf erg tevreden met mijn Behringer (NT-1 kloon) en mijn PreSonus PD-7. Beide voor een redelijk prijs
kcNL @Oon11 juni 2023 14:23
geen 'schoon' geluid zoals bijv. bij Shure
Waar baseer je dit op?
Oon @kcNL11 juni 2023 14:25
Er zijn genoeg partijen die objectieve grafieken hebben waaruit dit blijkt, maar mijn eigen ervaring sluit zich daar ook bij aan.
Een Blue microfoon klinkt een beetje hetzelfde als een willekeurige white-label 'studio microfoon' van de Action, alleen betaal je er 10x zoveel voor. Klinkt zeker niet verkeerd, maar absoluut niet de prijs waard.
kcNL @Oon11 juni 2023 17:44
Nou ben benieuwd, want het geluid dat je uit een microfoon krijgt is 40% hardware, 60% kunde.
Jaran @kcNL11 juni 2023 18:49
Opzich mee eens, echter 40% matige hardware plus 60% kunde klinkt nog altijd minder dan 40% goede hardware plus 60% kunde.
Goed gebruik maakt van een matig product helaas geen hoogwaardig product, al blijft het nut van een betere klank uiteraard afhankelijk van de toepassing.
Oon @kcNL11 juni 2023 20:05
Wat voor 'kunde'? Bedoel je correct gebruik van de apparatuur? Dat zou ik geen kunde noemen, dat is gewoon logisch nadenken en een beetje inlezen.
Veneus @Oon12 juni 2023 12:59
Er gaat wel wat meer kunde verscholen achter het krijgen van een goed geluid.
Met logisch nadenken en een beetje inlezen kan je ook leren hoe een kwast gebruikt moet worden, maar dat maakt je nog geen professionele schilder.
Oon @Veneus12 juni 2023 14:17
Maar dat heeft dan weer totaal niks te maken met de microfoons van Blue, want die zijn verre van interessant voor professioneel gebruik.

Dus waar hebben we het nog over 8)7
ronan99 @Oon11 juni 2023 16:20
Je gooit het teveel op één hoop. Er zijn grote verschillen zijn tussen de microfoons van Blue. Op het Youtube kanaal van podcastage zijn ontzettend veel verschillende microfoons te horen en te vergelijken. Van de Snowball ben ik b.v. geen fan, maar de Yeti Nano klinkt wel weer heel schoon.
ShadLink 11 juni 2023 12:34
Logisch dat ze dit doen, al die losse merknamen geven alleen maar verwarring, vind ik.
PhWolf @ShadLink11 juni 2023 13:38
Logitechisch :+
Verschillende merknamen kunnen ook juist duidelijkheid scheppen, mits de fabrikant er zorg voor draagt dat die merknaam ook echt garant staat voor bepaalde producteigenschappen en die niet later weer ten grabbel gooit of compleet wil veranderen.
En dat is bij Blue overduidelijk niet gebeurd. Zoals al meerdere malen gezegd, matig spul met premium label. Ze hebben te lang geteerd op naam en dan heeft het inderdaad weinig zin meer om dat merk te voeren.
JeroenNietDoen 11 juni 2023 13:31
Vroeger wel Blue mic gehad. Maar sinds ik videos heb gezien van audio techneuten die Blue mics openmaakten en lieten zien hoe slecht het allemaal in elkaar zat was ik gelijk genezen. Mooi aan de buitenkant, kwaliteit uitermate teleurstellend aan de binnenkant.
flippy @JeroenNietDoen11 juni 2023 17:22
dat geld voor bij elk product tegenwoordig. ook logitech.
GarBaGe 11 juni 2023 13:51
Dus ipv Blue Yeti X en Blue Snowball Ice gaat het nu G Yeti X en G Snowball Ice heten?
AvanCade @GarBaGe11 juni 2023 14:52
Afgekort wellicht LG Yeti X :+
Devindegroot 11 juni 2023 14:06
Zat er dik in. Ik vind het persoonlijk wel zonde. In mijn ogen had een mic van een "gespecialiseerde" fabrikant (ook al leek dat alleen zo) meer premium aangevoeld, dan dat er nu Logitech branded microfoons op de markt komen. Beetje het gevoel alsof je een Trust mic koopt dan.
PdeBie @Devindegroot11 juni 2023 15:16
Ik wil Logitech en Trust niet echt in hetzelfde hoekje duwen. Trust is echt Kijkshop rommel.
Lefty_BlueHand @PdeBie11 juni 2023 15:47
Don't trust Trust
Bas_f @PdeBie11 juni 2023 20:22
Achja.. De Kijkshop. Ik kan mij niet herinneren daar ooit iets gekocht te hebben.
FSJerra @PdeBie12 juni 2023 07:57
Zeg het dan goed.... Dixons....

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