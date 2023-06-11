Duitsland weigert Intels eis voor miljarden extra subsidie voor bouw chipfabriek

Duitsland zegt geen extra subsidie uit te zullen trekken voor de bouw van Intels nieuwe, geavanceerde chipfabriek. De Duitse regering heeft eerder 6,8 miljard euro toegezegd, maar de chipfabrikant wil tot 10 miljard subsidie.

De Duitse minister van Financiën zegt in een interview met The Financial Times dat er geen budget is om tot 3,2 miljard euro extra uit te geven voor de bouw van de chipfabriek. "We proberen het budget nu te consolideren, niet te verhogen." Wat dat voor gevolgen heeft voor de bouw van de chipfabriek wordt niet genoemd. Intel zegt tegen de krant enkel dat 'er een kostenkloof is, en we samenwerken met de overheid om een manier te verzinnen om die te dichten'. Het is volgens de minister mogelijk dat Duitsland Intel op andere manieren kan gaan helpen, zoals door het bedrijf van goedkope elektriciteit te voorzien. "Maar qua budget zitten we op ons limiet."

Vorig jaar werd bekend dat Intel 6,8 miljard euro overheidssubsidie zou krijgen voor de bouw van een megachipfabriek in Oost-Duitsland. Aanvankelijk wil het bedrijf twee productiefaciliteiten neerzetten op de locatie, waar Intel 17 miljard euro voor uittrekt. Uiteindelijk moet de campus echter uitgroeien tot een 'kleine stad' met acht fabrieken. In eerste instantie was het de bedoeling dat er begin 2023 met de bouw begonnen zou worden, maar dat werd later uitgesteld naar 'misschien 2024'.

Afgelopen februari werd echter bekend dat Intel vanwege hogere energie- en bouwkosten 3,2 miljard euro extra financiering eist voor het project. In april schreef The Financial Times dat Intel de bouw uitstelt tot Duitsland met meer geld over de brug komt. Volgens de krant was de regering bereid om extra subsidies toe te kennen, als Intel dan zelf ook meer zou investeren.