Logitech kondigt draadloos protocol Logi Bolt aan

Logitech kondigt Logi Bolt aan, een draadloos protocol dat is afgeleid van Bluetooth Low Energy en dat gebruikt gaat worden voor zakelijke muizen en toetsenborden. De techniek wordt geïntroduceerd in de nieuwe MX Master 3 for Business en Logitech MX Keys for Business.

Logitech hoopt met Logi Bolt vooral tegemoet te komen aan de zakelijke markt. Het heeft een protocol opgesteld waarmee draadloze producten als muizen en toetsenborden kunnen communiceren. Het protocol is afgeleid van Bluetooth Low Energy en moet zorg dragen voor een snelle, stabiele en energiezuinige verbinding. Met Logi Bolt kan een gesloten beveiligde verbinding gelegd worden tussen het bedieningsapparaat en de computer, al wil Logitech niet uit de doeken doen hoe de verbinding precies beveiligd is. De beveiliging voldoet volgens het bedrijf aan de eisen van security mode 1, level 4 van de FIPS-regulering. Logi Bolt maakt in ieder geval gebruik van frequency hopping, wat ervoor moet zorgen dat de verbinding stabiel en snel blijft, ook als er veel bluetoothverbindingen tegelijk actief zijn in een kleine ruimte zoals een kantoor. Volgens Logitech kan Logi Bolt een afstand van tien meter overbruggen.

Om Logi Bolt geschikt te maken voor zakelijk gebruik, levert Logitech een app mee die niet alleen op gebruikers gericht is, maar ook op systeembeheerders. Systeembeheerders kunnen via de app bepaalde instellingen forceren en live updaten. Logi Bolt kan voorlopig overweg met Windows, Linux, macOS en Chrome OS. Overigens kunnen gebruikers kiezen of ze de muis of het toetsenbord willen verbinden via Logi Bolt of via Bluetooth Low Energy. Met die laatste optie kunnen de producten ook gebruikt worden met Android en iOS.

Logi Bolt wordt geïntroduceerd in een nieuwe zakelijke lijn van bestaande muizen en toetsenborden. Naast de MX Master 3 for Business en Logitech MX Keys for Business komen er een MX Anywhere 3 for Business, Ergo K860 Split Keyboard for Business en M575 Wireless Trackball Mouse for Business. De nieuwe varianten worden geleverd met een andere dongle dan de bestaande modellen. Net als bij de bestaande modellen is het een USB-A-dongle. Logitech heeft geen USB-C-dongle beschikbaar, maar levert wel een USB-C-naar-USB-A-verloop mee. Logitech zal meer Logi Bolt-producten op de markt brengen, die voorlopig allemaal op de zakelijke markt gericht zullen zijn. Het bedrijf denkt echter dat het Logi Bolt in de toekomst ook zal gaan gebruiken in consumentenproducten. De Logi Bolt-producten zijn te herkennen aan een eigen logo.