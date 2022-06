Logitech G introduceert draadloze Pro X Superlight-muis van 63 gram

Logitech G brengt in december de Pro X Superlight uit, een draadloze muis die 63 gram weegt. De muis is gericht op e-sporters en voorzien van Logitechs HERO-sensor met een maximale gevoeligheid van 25.600dpi.

Met het gewicht van 'minder dan 63 gram' is de Logitech G Pro X Superlight zo'n 17 gram lichter dan de reguliere Logitech G Pro Wireless, die de fabrikant al een aantal jaar in zijn assortiment heeft. Verder heeft de nieuwe Pro X-versie een sensor met een hogere gevoeligheid. Ook is de adviesprijs hoger: Logitech vraagt 150 euro voor de Superlight-muis.

De Pro X Superlight is voorzien van Logitechs radiografische Lightspeed-technologie voor de draadloze verbinding. Daarvoor levert de fabrikant een USB-dongle mee en die kan ook opgeborgen worden in de muis zelf. Aan de onderkant zit een klepje en daarachter zit een uitsparing om de draadloze ontvanger op te bergen.

Volgens Logitech G is de Pro X Superlight zijn lichtste e-sportsmuis tot nu toe. De ingebouwde accu is goed voor zeventig uur constante beweging, aldus de fabrikant. De lichtgewicht muis is vanaf begin december verkrijgbaar.