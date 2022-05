Logitechs kwartaalomzet verdubbelde bijna door thuiswerken en gaming

Logitech heeft in de laatste drie maanden van 2020 een omzet behaald die 85 procent hoger was dan een jaar eerder. De accessoiremaker heeft dat met name te danken aan de trend van thuiswerken en onderwijs op afstand. Ook verkocht het bedrijf meer gamingproducten.

De omzet uit pc-webcams bedroeg in het kwartaal 132 miljoen dollar. Dat is 309 procent meer dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder, toen de coronapandemie nog niet had toegeslagen. De groeicijfers zijn ook groot bij de categorie Video Collaboration, waar Logitech zijn zakelijke videoconferentiehardware onder schaart. Die categorie was goed voor een kwartaalomzet van 293 miljoen dollar, een stijging van 218 procent.

Bij de categorie Tablet & Accessoires was de groei met 342 procent het grootst. In die categorie behaalde Logitech een omzet van 138 miljoen dollar. Volgens de fabrikant is dat te danken aan bestellingen van educatieve instellingen. Het gaat hierbij om accessoires voor tablets, zoals hoezen en toetsenborden.

Ook bij andere productcategorieën maakte Logitech een flinke groei door. Het bedrijf haalde de meeste omzet uit gamingproducten, 436 miljoen dollar, en dat was 78 procent meer dan vorig jaar. In de categorie Audio & Wearables steeg de omzet met 153 procent tot 153 miljoen dollar.

Logitechs kwartaalomzet kwam uit op 1,67 miljard dollar, 85 procent meer dan het vergelijkbare kwartaal een jaar eerder. De cijfers gaan over de laatste drie maanden van 2020. De wereldwijde coronapandemie is in die periode weer opgeleefd, met in veel landen maatregelen zoals thuiswerken als gevolg.