Facebook start procedure om te voldoen aan Turkse internetwet

Facebook heeft een procedure gestart waarmee het zal voldoen aan de nieuwe Turkse internetwet. Het bedrijf geeft aan dat het een lokale vertegenwoordiger voor het land heeft aangesteld. Eerder gingen geruchten rond dat het bedrijf zich tegen de wet zou verzetten.

Facebook laat in een persbericht weten dat het de ontwikkelingen rondom de internetwet nauwlettend heeft gevolgd, en uiteindelijk heeft besloten om aan de wet te voldoen. "Net als andere bedrijven, hebben we besloten om te beginnen met het aanstellen van een juridische entiteit als een lokale vertegenwoordiger, in overeenstemming met de wet." Andere techbedrijven hebben dit ook al gedaan. Daaronder valt bijvoorbeeld YouTube, zo schrijft Reuters.

Tegelijkertijd zegt het bedrijf dat het 'erkent dat Facebook een plaats is waar gebruikers hun vrijheid van meningsuiting kunnen uitoefenen'. Het bedrijf meldt dat het zijn community standards en zijn beleid voor het verwerken van overheidsverzoeken niet zal aanpassen naar aanleiding van deze beslissing. Het bedrijf geeft aan dat het zijn vertegenwoordiger zal terugtrekken als het op die gebieden onder druk wordt gezet.

Turkije wijzigde in 2020 zijn internetwet, die sindsdien stelt dat techbedrijven met meer dan een miljoen gebruikers een Turkse vertegenwoordiger moeten aanstellen als aanspreekpunt. Met de vernieuwde internetwet mogen Turkse autoriteiten onder andere eisen dat bepaalde content van sociale media wordt verwijderd. Bedrijven moeten daar binnen 48 uur gehoor aan geven of binnen die tijd een reden opgeven waarom dit niet wordt gedaan. Ook worden techbedrijven verplicht om data van Turkse gebruikers in het land zelf op te slaan. Facebook rept niet over die laatste verplichting.

Wanneer platforms zich niet aan de wet houden, is de Turkse regering onder andere bevoegd om boetes uit te delen en de bandbreedte naar het platform in kwestie te beperken. Daarmee wordt een dergelijke dienst niet geblokkeerd, maar is zo'n platform in de praktijk vrijwel onbereikbaar.

Eerder gingen geruchten rond dat Facebook zich zou verzetten tegen de wet. De Financial Times stelde dat Facebook zich niet zou houden aan de nieuwe internetwet. De krant stelde dat op basis van twee bronnen, die bekend zouden zijn met de situatie.