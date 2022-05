Facebook: afsplitsen Instagram en WhatsApp is bijna onmogelijk

Het is bijna onmogelijk om Instagram en WhatsApp af te splitsen en als dit van overheidswege verplicht zou worden, zou dat miljarden dollars kosten en de veiligheid van gebruikers negatief beïnvloeden. Dat stelt Facebook in een document om zich te verweren tegen het opbreken.

Facebook noemt het opbreken van het bedrijf een 'complete nonstarter'. Het terugdraaien van de overnames van Instagram en WhatsApp zou nagenoeg onmogelijk zijn vanwege de integratie van de platformen die sindsdien ingezet is. Het zou miljarden dollars kosten om afzonderlijke platformen te onderhouden en het opsplitsen zou de veiligheid en de gebruikerservaring verslechteren.

Dat staat in een document van veertien pagina's dat de juridische afdeling van Facebook heeft opgesteld om zich te verdedigen tegen een dreiging van overheidsplannen om het bedrijf op te splitsen. De Wall Street Journal heeft het document ingezien, dat als een preview voor de verdediging tegen opbreken wordt omschreven. Facebook stelt ook dat een eventuele eis om op te breken indruist tegen het recht, omdat de Federal Trade Commission geen bezwaren zag bij de overnames van Instagram en WhatsApp, in respectievelijk 2012 en 2014.

Half september berichtte de WSJ dat de FTC al een jaar bezig is met een mededingingsonderzoek naar Facebook, om te kijken of het platform met zijn omvang concurrentie van de markt drukt. Begin dit jaar werd al bekend dat de FTC overnames van Facebook, Apple, Amazon en Google onder de loep gaat nemen om te onderzoeken wat de impact op de concurrentie is, maar bij dat onderzoek gaat het met name om kleine overnames.