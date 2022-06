Instagram laat gebruikers vier uur lang livestreamen in plaats van een uur

Instagram heeft de tijdslimiet van de Live-functie verlengd van zestig minuten naar vier uur. Daarnaast wordt het straks eenvoudiger om deze opnames terug te vinden binnen de app. Tot slot moet het makkelijker worden om binnen de app livecontent te vinden.

De verlengde livefunctie is volgens The Verge voor alle Instagram-gebruikers beschikbaar, mits deze in het verleden niet de voorwaarden van de app hebben overtreden. Instagram zegt de Live-functie te hebben verlengd, zodat zo bijvoorbeeld personal trainers langer lessen kunnen geven via de app.

Instagram introduceert daarnaast Live Archive. Hier worden de liveopnames gearchiveerd, waar de gebruiker deze tot dertig dagen daarna terug kan vinden. Hier kunnen gebruikers ervoor kiezen om de video's te downloaden of te uploaden naar IGTV. Na dertig dagen verdwijnen de video's uit dit archief. Deze functie wordt 'binnenkort' beschikbaar. De laatste toevoeging is een Live Now-onderdeel in IGTV, waar gebruikers livecontent kunnen vinden.