Instagram introduceert prullenbakfunctie om gevolgen van hackers te beperken

Instagram brengt de Recently Deleted-functie uit, waarin bestanden als filmpjes en foto's die een Instagram-gebruiker verwijdert dertig dagen worden bewaard. Wanneer een gebruiker deze data wil herstellen of verwijderen, moet hij of zij zich eerst per e-mail of sms verifiëren.

Met Recently Deleted wil Instagram de schadelijke gevolgen van hackaanvallen tegengaan. Het platform zegt dat hackers soms data verwijderen van een gehackt account. Die afbeeldingen en video's waren tot nu toe onherroepelijk verwijderd. Met Recently Deleted komen die bestanden echter in de Recently Deleted-map te staan, waar ze permanent verwijderd of teruggeplaatst kunnen worden.

Wanneer een gebruiker iets wil verwijderen of terugplaatsen uit de prullenbakfunctie, moeten gebruikers zich eerst verifiëren. Volgens onder meer Engadget moeten gebruikers zich per sms of e-mail verifiëren als de rechtmatige gebruiker. Daarmee biedt de functie een extra vorm van tweetrapsauthenticatie aan. Gebruikers kunnen al optioneel voor de gehele app tweetrapsauthenticatie gebruiken.

Met de functie worden verwijderde foto's, video's, reels, IGTV-video's en stories automatisch in de Recently Deleted-map geplaatst. Gebruikers kunnen deze folder vinden in het Account-menu in de Instellingen van de app. Alle bestanden worden dertig dagen bewaard, behalve de niet-gearchiveerde, verwijderde stories. Deze blijven 24 uur in Instagrams prullenbak. Verwijderde data is niet zichtbaar voor andere gebruikers.