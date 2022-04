FTC: Facebook heeft illegaal monopolie en moet Instagram en WhatsApp afstoten

De Amerikaanse Federal Trade Commission en 46 Amerikaanse staten hebben Facebook aangeklaagd voor het handhaven van een illegale monopoliepositie. Via de rechter wil de toezichthouder afdwingen dat Facebook Instagram en WhatsApp moet afstoten.

Volgens de FTC heeft Facebook zijn huidige monopoliepositie op de markt voor sociale netwerken te danken aan een 'jarenlange koers van concurrentieverstorend gedrag'. De FTC en aanklagers van 46 Amerikaanse staten zijn naar eigen zeggen na lang onderzoek tot de conclusie gekomen dat Facebook een systematische strategie heeft gehandhaafd om concurrentie te belemmeren. Daaronder scharen de aanklagers de overnames van Instagram in 2012 en die van WhatsApp in 2014.

Ook legt Facebook concurrentieverstorende voorwaarden op aan softwareontwikkelaars, concluderen de aanklagers. De handelswijze is schadelijk voor de concurrentie en voor consumenten zijn er weinig keuzes voor sociale netwerken. Ook ontbreekt voor adverteerders het voordeel van concurrentie, aldus de aanklacht.

Met de aanklacht wil de FTC via de federale rechtbank afdwingen dat Facebook stopt met het belemmeren van de concurrentie. Mogelijkheden daartoe zijn het afstoten van Instagram en WhatsApp en het verbieden van concurrentiebeperkende voorwaarden aan ontwikkelaars. Ook wil de FTC eisen dat Facebook voortaan goedkeuring moet vragen voor toekomstige fusies en overnames.

De openbaar ministeries van 46 Amerikaanse staten, hoofdstad Washington en het eiland Guam dienen een vergelijkbare aanklacht in. "Al bijna tien jaar gebruikt Facebook zijn monopolie om kleinere rivalen te verpletteren en de concurrentie uit te schakelen, dit alles ten koste van gebruikers", zegt Letitia James, de Attorney General van New York, die de leiding neemt in de gezamenlijke rechtszaak.

Overnames van Instagram en WhatsApp

Volgens de aanklacht van de FTC had de top van Facebook, waaronder ceo Mark Zuckerberg, in de gaten dat Instagram in opkomst was en probeerde het bedrijf in eerste instantie daarmee te concurreren met eigen diensten. Facebook besloot Instagram in april 2012 over te nemen voor 1 miljard dollar. Daarmee werd de concurrentie uitgeschakeld, maar de overname maakte het ook moeilijker voor andere sociale netwerken om groot te worden.

De situatie met WhatsApp was vergelijkbaar. Facebook had volgens de aanklacht door dat chatdiensten een bedreiging vormden voor sociale netwerken en toen WhatsApp marktleider was in 2014, besloot Facebook de chatdienst te kopen voor 19 miljard dollar.

In de aanklacht staat ook dat Facebook gedurende de afgelopen jaren concurrentieverstorende voorwaarden heeft opgelegd aan softwareontwikkelaars. Zo kregen zij moeilijk toegang tot api's. Facebook zou bepaalde api's alleen aan derden beschikbaar gesteld hebben als zij beloofden geen concurrerende sociale netwerken te ontwikkelen of te promoten.

De rechtszaak is een vervolg op een onderzoek van de Technology Enforcement Division van de FTC. Het personeel daarvan werkte samen met een coalitie van aanklagers van 46 verschillende Amerikaanse staten. In een videoboodschap zegt Ian Connor, topman van het Bureau of Competition van de FTC, dat hij er vertrouwen in heeft dat de rechtszaak gewonnen zal worden. De toezichthouder benadrukt het juridische gevecht in de rechtbank uit te willen vechten en niet in de media.

Reactie Facebook

In een eerste reactie meldt Facebook op Twitter dat het de klachten gaat beoordelen en daar binnenkort meer over zal zeggen. Verder merkt het sociale netwerk op dat de FTC de overnames jaren geleden goedkeurde en dat de overheid daar nu anders over denkt, zonder rekening te houden met de impact die dat heeft op gebruikers.

Facebook zei vorige maand dat het afsplitsen van Instagram en WhatsApp 'bijna onmogelijk' is. Volgens het sociale netwerk zou dat miljarden dollars kosten en ten koste gaan van de veiligheid van gebruikers. Facebook is zelf juist bezig met verdere integratie van zijn eigen Messenger-platform met Instagram en WhatsApp en wil alle diensten van dezelfde eind-tot-eindversleuteling voorzien.

Grote techbedrijven onder vuur

Niet alleen Facebook, maar ook andere grote techbedrijven liggen onder vuur van Amerikaanse toezichthouders. Eind oktober maakte het Amerikaanse ministerie van Justitie bekend Google aan te klagen voor misbruik van zijn monopoliepositie op de zoek- en advertentiemarkt.

De aanklacht tegen Google volgde enkele weken na de publicatie van een omvangrijk onderzoek naar het misbruik van monopolieposities door grote techbedrijven. In het 449 pagina's tellende rapport concludeerde een commissie van het Huis van Afgevaardigden van de VS dat niet alleen Google, maar ook Amazon, Apple en Facebook een monopolie hebben en hun dominante positie misbruiken.