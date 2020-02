FTC neemt overnames Alphabet, Amazon, Apple, Facebook en Microsoft onder loep

De FTC gaat de overnames die Alphabet, Amazon, Apple, Facebook en Microsoft in de afgelopen tien jaar hebben gedaan, onderzoeken. Het doel is met name om een beter begrip te krijgen van de overnames van kleinere bedrijven en de potentiële impact op de concurrentie.

De Amerikaanse Federal Trade Commission richt zich hiermee specifiek op die overnames waarvoor geen wettelijke meldingsplicht geldt. Conform de zogeheten Hart-Scott-Rodino Act moeten Amerikaanse bedrijven bij een overname van bedrijven van een bepaalde omvang eerst een melding doen, maar dat geldt niet voor transacties waarmee kleine bedrijven worden ingelijfd. Op basis van een bepaling van de FTC Act mag de toezichthouder breedlopende onderzoeken uitvoeren die niet direct een juridisch handhavingsdoel hebben; het huidige initiatief komt voort uit deze bevoegdheid.

De grens waarbij de toezichthouder overnames kan onderzoeken, ligt momenteel op 90 miljoen dollar; als bijvoorbeeld Google een bedrijf wil overnemen dat op 85 miljoen dollar wordt gewaardeerd, is er geen formeel meldingstraject nodig. Maar als zo'n bedrijf 100 miljoen dollar waard is, dan moet er een officiële melding van gemaakt worden en kan de FTC binnen dertig dagen meer informatie opvragen, om vast te stellen of de transactie in strijd is met de wet of een concurrentiebeperkend effect heeft voor de specifieke markt.

De FTC richt zich specifiek op de genoemde vijf grote techbedrijven; zij moeten informatie en documenten aanleveren over de voorwaarden, de reikwijdte, de structuur en het doel van de bedoelde transacties die ze tussen 1 januari 2010 en 31 december 2019 hebben gedaan. Deze gegevens en informatie moeten de FTC helpen om haar kennis over het overnamegedrag van grote techbedrijven te vergroten. Dat moet ook duidelijker maken of deze bedrijven in potentie concurrentiebeperkende overnames doen van potentiële concurrenten of concurrenten in wording. De FTC wil ook weten hoe de kleine bedrijven presteren nadat ze zijn overgenomen.

Joe Simons, de voorzitter van de FTC, zegt dat dit initiatief de Commissie in staat stelt beter te kijken naar acquisities in deze sector en het mogelijk maakt om te evalueren of federale agentschappen adequate meldingen van overnames krijgen. Het doel is uiteindelijk om technologiemarkten open en concurrerend te houden, zodat consumenten er baat bij hebben.

De FTC laat verder in het midden of ze op basis van de te verkrijgen informatie en de bestudering ervan harder gaat ingrijpen en mogelijk zelfs gaat proberen om bepaalde transacties, al dan niet via de rechter, terug te draaien. "Als we tijdens het onderzoek zien dat er problematische transacties zijn, zijn alle opties op tafel", zei Simons in een toelichting die Politico optekende. Voorlopig zijn er in ieder geval nog geen verreikende acties te verwachten; Simons zei dat het onderzoek voor nu vooral is bedoeld om te kijken of de FTC-regels inzake het toezicht op fusies en overnames moeten worden aangepast. Daar zou bijvoorbeeld uit kunnen komen dat de grens om melding te maken van een fusie of overname, lager moet komen te liggen.

Andrew Gavil, een voormalige FTC-functionaris en een hoogleraar rechten aan Howard-universiteit, zegt tegen Politico dat Amerikaanse rechters het in de afgelopen decennia moeilijker hebben gemaakt voor klagers om in de rechtszaal gelijk te krijgen bij pleidooien dat een bepaalde overname in strijd is met de mededingingsregels. Dat komt doordat op basis van de jurisprudentie steeds meer economisch bewijs nodig is om te kunnen vaststellen dat een bepaalde overname schadelijk is voor consumenten.

De website Protocol meldt op basis van dataprovider Pitchbook dat Alphabet, Amazon, Apple, Facebook en Microsoft in de afgelopen tien jaar meer dan vijfhonderd bedrijven hebben overgenomen en dat een groot deel daarvan wordt gevormd door relatief kleine bedrijven.