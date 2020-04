Rechter keurt overeenkomst Facebook en FTC met boete van 5 miljard dollar goed

Een Amerikaanse rechter heeft de overeenkomst goedgekeurd die vorig jaar door Facebook en de FTC is bereikt. Het ging daarbij om een boete van 5 miljard dollar voor Facebook en de belofte voor hervormingen na privacyschendingen.

Met de goedkeuring door een Amerikaanse rechter is de overeenkomst die vorige zomer is bereikt, een feit. Dat houdt in dat Facebook de grootste boete die de FTC ooit heeft opgelegd, zal moeten betalen. Het bedrag van 5 miljard dollar werd door de Amerikaanse handelswaakhond opgelegd na privacyschendingen, onder meer met Cambridge Analytica.

Ook heeft de overeenkomst invloed op de bedrijfsvoering van Facebook. Zo is met de FTC afgesproken dat er veranderingen worden doorgevoerd op bestuursniveau door een onafhankelijke privacycommissie op te richten. Ook komen er compliance officers die de voortgang zullen rapporteren aan de FTC in rapporten die elk kwartaal verschijnen.

In een post op zijn website zegt Facebook zich te zullen houden aan de beloofde veranderingen, en dat deze inmiddels ook al in grote mate zijn doorgevoerd. De nieuwe privacycommissie moet echter nog geïnstalleerd worden.