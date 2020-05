Facebook haalt nieuw ontwerp met dark mode voor desktop uit bèta

Facebook is begonnen met het uitrollen van een nieuwe versie van de desktop-interface voor alle gebruikers. Die heeft een ander ontwerp, maar ook een dark mode. De website is aan de achterkant ook helemaal veranderd.

De nieuwe website, die het bedrijf 'New Facebook' noemt, is er vooral op gemaakt sneller te kunnen navigeren. Dat gebeurt onder andere doordat de code van de website significant is geoptimaliseerd. De website laadt daardoor sneller. Ook zegt Facebook dat het wisselen tussen verschillende paginaonderdelen sneller is geworden.

De nieuwe website krijgt ook een ingebouwde dark mode. Die staat gelijk als een toggle in het dropdownmenu bij instellingen en is dus makkelijk te vinden.

Facebook zegt ook dat de navigatie op de site makkelijker is geworden. Er is bovenin, boven de News Feed, een balk toegevoegd waarbij gebruikers direct naar verschillende onderdelen kunnen zoals media, chats, en Facebook Marketplace. Ook zegt Facebook dat het makkelijker is geworden om evenementen, pagina's, groepen en advertenties aan te maken.

Facebook kondigde tijdens zijn ontwikkelaarsconferentie F8 in 2019 al aan dat het werkte aan een nieuw ontwerp voor de desktopsite. Tot nu toe was dat beschikbaar voor een kleine groepje gebruikers, maar dat was allemaal nog in bèta. In 'de komende weken' wordt het nieuwe ontwerp voor iedereen beschikbaar.