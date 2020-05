Fout in Facebook-sdk liet iOS-apps waaronder Spotify en Tinder crashen

Tal van iOS-apps die gebruikmaken van de mogelijkheid om in te loggen met Facebook ondervonden in de nacht van woensdag op donderdag problemen. De apps konden niet meer opstarten door een fout in een sdk van Facebook. Het probleem is opgelost.

De fout zat in de sdk van Facebook die appmakers in staat stelt om gebruikers in te laten loggen met hun Facebook-account. Het sociale netwerk bevestigt dat tegenover The Verge. Volgens Facebook hadden 'sommige gebruikers in sommige apps' daar last van. De problemen deden zich niet alleen voor bij gebruikers die de functie daadwerkelijk gebruiken, alleen de aanwezigheid van de sdk liet de apps al crashen.

Facebook heeft het probleem nadat het is ontdekt naar eigen zeggen snel verholpen. Meldingen over de problemen begonnen rond half één 's nachts Nederlandse tijd. Onder andere op Twitter maakten iOS-gebruikers melding van crashende apps. Populaire apps zoals Spotify en Tinder startten in het geheel niet meer op. Hoeveel gebruikers de problemen ervaren hebben en bij hoeveel apps dat het geval was, is niet precies bekend.

Gezien het aantal meldingen lijkt het erop dat het probleem wijdverspreid was. Onder andere iOS-ontwikkelaar Guilherme Rambo berichtte over het probleem op Twitter. Op GitHub maakten tal van app-ontwikkelaars melding van het probleem. Een bron zegt tegen The Verge dat het probleem werd veroorzaakt door een serverconfiguratiefout bij Facebook.