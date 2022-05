Gebruikers melden dat meerdere apps op iOS crashen bij het openen - update

Gebruikers van iOS melden dat meerdere apps op het platform van Apple crashen bij het openen. Het gaat onder andere om Spotify, Flitsmeister, Waze en Tinder. Facebook onderzoekt of het probleem bij zijn sdk voor iOS ligt.

Op Twitter zijn vooral meldingen te zien van gebruikers die klagen dat hun Spotify-app op iOS niet meer wil starten, maar gebruikers melden ook problemen te ervaren met Flitsmeister, Waze, Pinterest, Tinder en Call of Duty Mobile. Bij het overzicht van Downdetector is de toename in klachten goed zichtbaar.

Ontwikkelaars melden dat hun app crasht door een bug in de Facebook-sdk en ze verzoeken het sociale netwerk om eventuele veranderingen in de sdk zo snel mogelijk terug te draaien. Facebook onderzoekt deze meldingen. In mei lag de oorzaak van crashes van iOS-apps ook al bij de Facebook-sdk, die apps gebruiken om inloggen met een Facebook-account mogelijk te maken.

Spotify laat onafhankelijk daarvan aan gebruikers weten ook onderzoek te doen naar de oorzaak van zijn crashende app.

Update, 14.50: Ontwikkelaars en gebruikers melden dat de problemen met crashes verholpen zijn.