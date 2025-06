Google Photos voor iOS crasht bij openen na update iOS 16.3.1 - update

IOS-gebruikers melden problemen met Google Photos na de nieuwe iOS 16.3.1-update. De app crasht bij het opstarten, waardoor de app niet bruikbaar is op het mobiele platform. Google zegt zich bewust te zijn van het probleem en binnenkort met een update te komen.

Verschillende gebruikers melden op social media dat de Google Photos-app niet langer werkt op iOS, merkt ook The Verge op. Ook Tweakers kon het probleem bevestigen. De app crasht op iOS 16.3.1 direct bij het opstarten, waardoor het onmogelijk is om de Google Photos-dienst te gebruiken. Het lijkt er op dat de problemen niet gelden voor alle gebruikers. Sommigen melden op Twitter dat Google Photos nog steeds werkt. Andere Google-apps, zoals Gmail en Google Maps, werken ook nog steeds naar behoren op iOS 16.3.1.

Het is onbekend wat de problemen met Google Photos precies veroorzaakt. Apple bracht iOS 16.3.1 op maandag uit. De update biedt vooral bugfixes en patches voor beveiligingsproblemen en brengt verder geen grote wijzigingen met zich mee. Google zegt tegen The Verge dat het zich bewust is van het probleem. Het bedrijf zegt dat het momenteel werkt aan het uitrollen van versie 6.23.1 van de Google Photos-app. Deze update moet het probleem oplossen. Het is niet bekend wanneer die uitrol voltooid moet zijn.

Update, 11.10 uur: Inmiddels lijkt Google versie 6.23.1 van zijn Photos-app te hebben uitgebracht in de App Store. Deze update lijkt de problemen op te lossen, zo blijkt ook uit een test van de Tweakers-redactie. Met dank aan Kapitein187.