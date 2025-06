Gerucht: Nvidia GeForce RTX 4060-videokaart krijgt AD107-gpu met 3072 CUDA-cores

Nvidia's komende GeForce RTX 4060-videokaart voor desktops krijgt mogelijk een AD107-gpu met 3072 CUDA-cores en een stroomverbruik van 115W. Dat meldt bekende Nvidia-leaker kopite7kimi. Het is niet bekend wanneer de videokaart moet uitkomen.

Kopite7kimi meldt op Twitter dat de RTX 4060-desktopvideokaart een AD107-400-gpu krijgt. Deze leaker deelt vaker correcte informatie over Nvidia-gpu's voordat ze uitkomen. Volgens kopite7kimi krijgt de gpu 3072 CUDA-cores. Daarmee zou de kaart ook 96 Tensor-cores en 24 cores voor raytracing moeten krijgen. De RTX 4060-desktopvideokaart zou hiermee dezelfde chip krijgen als de eerder aangekondigde RTX 4060 voor laptops, die eveneens beschikt over 3072 CUDA-cores. Ook de tgp van 115W is hetzelfde in zowel de desktop- als de laptopvariant.

Daarbij moet de videokaart 8GB GDDR6-geheugen krijgen met een snelheid van 18Gbit/s. De leaker noemt geen informatie over de geheugenbus. De RTX 4060 voor laptops heeft echter een 128bit-geheugenbus heeft. Als dat ook geldt voor de desktopvariant, dan biedt de RTX 4060 een bandbreedte van 288GB/s. Verder krijgt de RTX 4060 24MB L2-cache.

De GeForce RTX 4060 heeft nog geen concrete releasedatum. Ook is nog niet bekend wat de videokaart moet gaan kosten. Er gaan al wel langer geruchten rond over de komst van lager gepositioneerde RTX 40-gpu's. Zo werd er eerder al gerept over een mogelijke RTX 4060 Ti en RTX 4070. Die laatste komt volgens geruchten in april uit. De videokaarten worden gebaseerd op de Ada Lovelace-architectuur, die eerder werd geïntroduceerd in de hoger gepositioneerde RTX 4090, RTX 4080 en RTX 4070 Ti.

