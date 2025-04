Chinese fabrikant Maxsun toont GeForce RTX 4080 en 4070 Ti-gpu's met vijf fans

Chinese videokaartmaker Maxsun introduceert zijn GeForce RTX 4080- en 4070 Ti-modellen in de 'Mega Gamer GPU'-serie. De videokaarten krijgen in totaal vijf fans, waarvan drie grote en twee kleinere. De gpu's hebben ook een afneembare rgb-ledstrip.

De GeForce RTX 4080 en 4070 Ti MGG OC zijn de eerste videokaarten in Maxsuns Mega Gamer GPU-serie, schrijft techwebsite Tom's Hardware. De RTX 40-videokaarten beschikken over drie fans aan de voorkant, net als veel videokaarten van andere Nvidia-boardpartners. Aan de bovenkant zitten echter twee kleinere fans, die volgens rekenwerk van Tom's Hardware een diameter van ongeveer 50mm lijken te hebben. De twee kleine fans blazen extra lucht op de heatsink, in de richting van het moederbord.

Verder beschikt de MGG-serie van Maxsun over een rgb-ledstrip, die wordt geflankeerd door de twee kleine extra fans. Die leds lijken vast te zitten met magneten en zijn daarmee afneembaar, blijkt uit een video van het bedrijf. De ledstrip beschikt daarnaast over een opdruk met de tekst 'Mega Gamer'. De gpu's maken gebruik van een 12Vhpwr-aansluiting voor de stroomvoorziening.

De fabrikant deelt verder weinig details over de videokaarten. Zo is het onduidelijk wat de kloksnelheden van de gpu's worden, hoewel deze gezien het 'OC'-achtervoegsel in de modelnamen vermoedelijk hoger zullen liggen dan de standaardsnelheden die Nvidia aanhoudt. Maxsun, die vooral gericht is op de Aziatische markt, zegt volgende week meer details over de gpu's te delen.