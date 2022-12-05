Nvidia verlaagt prijzen GeForce RTX 4090 en 4080 Founders Editions met 5 procent

Nvidia heeft de adviesprijzen van zijn GeForce RTX 4090 en 4080 Founders Editions verlaagd in Europa. Het betreft verlagingen van ongeveer 5 procent. Vermoedelijk doet het bedrijf dat vanwege de waardestijging van de euro ten opzichte van de dollar.

Nvidia heeft de prijzen van zijn RTX 40 Founders Edition onlangs aangepast op zijn website, merkte Duitse techwebsite HardwareLuxx op. De GeForce RTX 4080 is nu te koop voor 1399 euro, waar die videokaart eerder nog 1469 euro kostte. De prijs van de GeForce RTX 4090 is gedaald van 1949 naar 1869 euro.

Nvidia heeft de prijsverlaging niet officieel aangekondigd. Vermoedelijk betreft het een prijscorrectie, aangezien de waarde van de euro de afgelopen tijd is gestegen ten opzichte van de dollar. Dit lijkt dus geen reactie op de recent aangekondigde Radeon RX 7900 XT en XTX van AMD, die volgende week beschikbaar komen voor respectievelijk 899 en 999 dollar.

De nieuwe, verlaagde prijzen zijn al doorgevoerd bij andere retailers die de Founders Editions leveren, meldt HardwareLuxx. De prijzen van de aangepaste RTX 4080- en RTX 4090-videokaarten lijken echter nog ongewijzigd. Een aangepaste RTX 4090 staat op het moment van schrijven bijvoorbeeld in de Pricewatch voor 2149 euro. Aangepaste RTX 4080-kaarten worden momenteel verkocht vanaf 1469 euro.