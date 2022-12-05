Stack Overflow verbiedt gebruik van AI-tool ChatGPT voor antwoorden

Het probleem is dat iedereen met vol vertrouwen onzin kan opschrijven en copy-pasten (net zoals we in 'echo chambers' of bij andere alt-nieuws bronnen soms zien). Ik kan in heel nette duidelijke zinnen kenbaar maken dat vogels namelijk doodgaan door tegenwind. "De motivatie is simpel te bevatten: doordat de wind tegen de vogel aan komt, kan een vogel uit een boom vallen, en is die voorgoed beschadigd. Daarmee zijn de overlevingskansen van de vogel op duurzame wijze verlaagd. Op deze manier ontstaat er ook een oplossing is voor het voedseltekort van vogels. Het is niet aannemelijk dat vogels ook door meewind worden beïnvloed." Was dit stukje tekst ironie, sarcasme, cynisme? Waarom kies ik zulke slechte termen en woorden voor een bepaalde beschrijving?
Kleine nuances die een AI op dit moment gewoon aan elkaar plakt en opnieuw kan echo'en. In dat opzicht ben ik nog niet super onder de indruk van de huidige techniek. Daarintegen weer wel dat een bot al ver genoeg is om een heleboel grammatica spullen kan leren of enigzins redelijk kan copy-paste'n.
Het is volledig te begrijpen dat Stackoverflow deze antwoorden verbied. In mijn ervaringen zijn antwoorden geven via fora bijzonder moeilijk, al is het al vanwege het Dunning-Kruger effect. Als je niet weet wat je fout doet, kan je de fouten ook niet opmerken. Daarmee heeft elke vraagstelling een kristalen-bal gehalte, omdat de poster niet weet wat hij/zij fout doet, en dus ook niet kan bijvermelden. Iemand die heel analytisch z'n foutprobleem kan beschrijven, is waarschijnlijk zover dat die het ook zelf kan oplossen..
De meest indrukwekkende voorbeelden van deze AI heb ik gezien wanneer de vraagstelling zeer nauwkeurig is gesteld, en de taak in kwestie weer in het typische plaatje lag: computers zijn goed waar mensen slecht in zijn, en vice versa. Zaken zoals "vertel mij wat deze x86 assembly code doet", en de bot kon uitleggen dat de "sendPacket" functie inderdaad een internet packet verstuurt, maar daarbij wel vermeldt dat er nog een CRC checksum werd gecompute.
Het detecteren van plagiaat is inderdaad wel moeilijk als de schrijfstijl onveranderd blijft binnen een heel verslag of essay. Zo heb ik wel eens studentenverslagen voor een master vak nagekeken waarbij 2 studenten 1 project inleverden. Per verslag zag je veel verschillende schrijfstijlen (ook logischerwijs binnen 1 verslag). Echter bij 1 verslag zag ik een zeer brak geschreven inleiding en technische hoofdstukken; behalve de background was netjes geschreven. Die teksten lagen zo ver uit elkaar, dat ik mij niet kon voorstellen dat een 'goede' student het werk van z'n labpartner ongemoeid liet voor inleveren. 1 nette zin in Google leverde dan ook al gauw een PhD thesis op waar deze zinnen uit kwamen. Geen referentie of citaattekens => plagiaat.
Voor andere verslagen was kritisch lezen en kijken de doorslag. 2 andere verslagen leken ook erg op elkaar, en na inspectie van de artifacts bleken deze 2 groepjes iets meer samengewerkt te hebben dan de bedoeling was. Daar komt veel meer bij kijken dan schrijfstijl; maar goed.. dan hebben we het ook over iets meer dan een stuk tekst opleveren.
[Reactie gewijzigd door Hans1990 op 23 juli 2024 10:15]