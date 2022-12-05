Stack Overflow verbiedt gebruik van AI-tool ChatGPT voor antwoorden

Stack Overflow verbiedt het gebruik van tekstgenerator ChatGPT voor antwoorden op de site. Volgens de site zijn de antwoorden te vaak onjuist, terwijl gebruikers kunnen denken dat de antwoorden wel kloppen.

OpenGPT

Het gaat om een tijdelijk beleid, zegt Stack Overflow. De site voor vragen en antwoorden over programmeren zegt dat het nog nadenkt over een beleid voor de toekomst, maar dat het vooralsnog heeft besloten om antwoorden van ChatGPT als overtreding van de regels te zien. Er zijn afgelopen tijd duizenden antwoorden gepost met behulp van de tool.

Stack Overflow claimt dat de antwoorden die de tool genereert plausibel ogen, maar in de praktijk vaak niet goed bruikbaar of juist blijken te zijn. De site noemt geen percentages. ChatGPT is een tool om aan de hand van een prompt een stuk tekst te genereren. De tool gebruikt daarvoor teksten die eerder online zijn verschenen. Op de site van ChatGPT van OpenAI staat een vraag-antwoordmodel over een stuk code als voorbeeld van een gesprek waarin de tool een meerwaarde kan vormen.