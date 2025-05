Stack Overflow komt met nieuwe zoekfunctie op basis van AI en plug-in voor VSC

Stack Overflow gaat een eigen AI integreren in zijn website en diensten. OverflowAI komt onder andere in een nieuwe zoekfunctie en naar Stack Overflow-integraties voor Teams en Slack. Ook komt het bedrijf met een eigen integratie voor Visual Studio Code.

Stack Overflow noemt die nieuwe roadmap OverflowAI. Het platform kondigde een tijd geleden al aan veel meer met kunstmatige intelligentie te willen doen op zijn platform, maar geeft daar nu concrete voorbeelden bij tijdens een eigen ontwikkelaarsconferentie. Een van de voornaamste toevoegingen op de roadmap is een nieuwe zoekfunctie die met AI ondersteund wordt. Het bedrijf brengt een gesloten alphabuild uit van een semantische zoekfunctie. Dat moet een verbetering zijn van de huidige zoekfunctie, die alleen lexicaal werkt. Stack Overflow geeft daar geen details over, maar zegt dat het samenwerkt met AI-bedrijf GenAI om zoektermen via natuurlijke spraak mogelijk te maken. Die AI wordt getraind op de inhoud van Stack Overflow zelf.

Een zelfde soort verbeterde zoekfunctie komt uit voor integraties in apps als Teams. De Stack Overflow for Teams-integratie krijgt daarnaast een chatbot die in Slack kan worden geïntegreerd. Verder werkt het bedrijf aan een ide die als extensie in Visual Studio Code kan worden geladen. Ook daar zit de AI-zoekfunctie in, zodat gebruikers daar direct antwoorden kunnen vragen. Volgens het platform gebruiken de meeste gebruikers VSC om te programmeren en wil het daarom geen standalone ide maken. De ide-extensie kan worden gekoppeld aan Teams, zodat gebruikers ook kunnen samenwerken.

Stack Overflow is een van de platformen die het hardst wordt getroffen door de snelle opkomst van generatieve AI. Volgens analisten zoals Similarweb daalt het aantal bezoeken en bezoekers op het platform snel. Dat komt vooral doordat generatieve AI-tools als ChatGPT, maar eerder ook GitHubs CoPilot, code kunnen schrijven waarvoor programmeurs eerder nog naar Stack Overflow gingen.