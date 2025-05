Google voegt Android- en iOS-emulator toe aan cloud-based Project IDX-ide

Google heeft een Android- en een iOS-simulator toegevoegd aan zijn cloud-based ide Project IDX. Daarmee kunnen ontwikkelaars zien hoe hun apps er op die platforms uit komen te zien. Ook brengt het bedrijf de beloofde ondersteuning voor Python en Go uit.

Google schrijft dat het de updates heeft doorgevoerd na feedback van bètatesters. Ook gebruiken Google-ontwikkelaars de integrated development environment al intern. De belangrijkste toevoeging is die van emulators voor Android en iOS. Gebruikers kunnen daarmee direct in de ide een preview zien van de Flutter- of webapp die ze in de ide bouwen. De emulator toont automatisch de juiste omgeving, dus een Safari- of Chrome-omgeving voor webapps en Android voor Flutter-apps. Ontwikkelaars hoeven op die manier niet meer te wisselen tussen verschillende apps. Google waarschuwt dat de emulator nog experimenteel is, maar dat geldt voor het hele Project IDX.

Project IDX krijgt verder templates voor verschillende programmeertalen en frameworks. Er komt ondersteuning voor Astro, Go, Python, Qwik, Lit, Preact, Solid.js en Node.js. Ook voert Google verbeteringen door in packagemanager Nix, onder andere door templates te wijzigen en ondersteuning toe te voegen voor syntaxhighlights.

Google kondigde Project IDX vorig jaar aan. IDX is een ide die volledig in een browser moet werken. Het opvallendste element van de tool is de toevoeging van een codegenerator op basis van kunstmatige intelligentie: Codey. Die werkt op Googles eigen taalmodel PaLM 2. De tool bevindt zich nog in een geslotenbètafase. Gebruikers kunnen zich op een wachtlijst laten plaatsen, maar het is niet duidelijk wanneer Google het product algemeen beschikbaar stelt.