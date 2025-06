Chrome gaat Safe Browsing voortaan niet meer vóór het laden van sites inzetten

Google wil de Safe Browsing-functionaliteit in Chrome in de toekomst later laten inladen. Nu doet Chrome dat al voordat een website is geladen, maar Google wil dat gelijktijdig doen met het laden van een site zelf.

Google schrijft in een blogpost dat het die wijziging wil doorvoeren in Chrome 122, die inmiddels als bèta uit is. Google gaat daarin een 'asynchrone check' met de Safe Browsing API v4 inzetten. Dat is een feature die ingeladen websites controleert op bijvoorbeeld phishing, malware of andere exploits. Nu wordt Safe Browsing ingezet voordat de website wordt ingeladen, maar Google gaat dit synchroon doen met het laden van de website zelf. Volgens Google maakt dat het laden van websites sneller. "We verwachten dat dit paginalaadtijden reduceert en de gebruikerservaring verbetert omdat realtime serversidechecks de laadtijden niet meer vertragen."

Volgens Google worden pagina's nog steeds wel achteraf geblokkeerd of van een waarschuwing voorzien. Het kan daardoor wel voorkomen dat gebruikers een foute website zien voordat die geblokkeerd kan worden. Google blijft een lokale check inladen met een lijst met websites waarvan bekend is dat ze exploits bevatten.

Verder gaat Google geen controle meer doen op de URL's van subresources, zoals elementen die via een cdn worden ingeladen. Volgens het bedrijf is dat niet langer relevant, omdat grootschalige cybercrimecampagnes bijna nooit meer gebruikmaken van zulke subresources. Tot slot gaat Chrome geen Safe Browsing meer gebruiken om pdf's te controleren voor die worden gedownload. Ook dat is volgens Google minder relevant geworden. "Onder andere door het verbeteren van de veiligheid van pdf-lezers zien we weinig wijdverspreide exploitatie via pdf's meer", zegt het bedrijf. Het verwijst naar het feit dat de ingebouwde pdf-lezer in Chrome in een sandbox wordt ingeladen.