Hoofdontwikkelaars van Nginx beginnen eigen fork Freenginx

Een aantal van de hoofdontwikkelaars van Nginx zijn een fork begonnen van de webserver. Freenginx is ontstaan uit een conflict met F5, dat Nginx in 2019 overnam. Een van de ontwikkelaars is het niet eens met het nieuwe beveiligingsbeleid.

Een van de hoofdontwikkelaars van Nginx, Maxim Dounin, kondigt de oprichting van Freenginx aan in een nieuwsbrief. Hij is sinds 2022 niet meer in dienst bij F5 Networks, het bedrijf dat Nginx in 2019 overnam. Sindsdien is Dounin nog wel de belangrijkste ontwikkelaar van de serversoftware, maar Dounin zegt niet blij te zijn met de koers die F5 met de software op wil.

Dounin verwijt het nieuwe management van F5 dat het een bepaald beveiligingsbeleid van Nginx heeft aangepast, waarbij ook de ontwikkelaars werden omzeild. Hij zegt niet wat hij daar precies mee bedoelt, maar zegt dat dat beleid 'onze afspraken heeft geschonden'.

Bovendien ziet Dounin Nginx niet langer als een 'gratis en opensourceproject dat voor het algemeen belang wordt ontwikkeld en onderhouden'. Hij begint daarom een fork van Nginx dat Freenginx heet. Dit moet grotendeels overeenkomen met Nginx, maar breder beschikbaar zijn. Veel details over het project zijn er vooralsnog niet.