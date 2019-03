F5 Networks neemt Nginx over

Het Amerikaanse netwerkbedrijf F5 Networks heeft Nginx overgenomen, het bedrijf achter de gelijknamige webserver. F5 Networks betaalt 670 miljoen dollar voor Nginx, omgerekend 597 miljoen euro.

F5 behoudt de merknaam Nginx en de ceo van het bedrijf, Gus Robertson, en de twee oprichters Igor Sysoev en Maxim Konovalov gaan Nginx leiden bij F5. Verder belooft F5 te blijven investeren in het opensourceproject voor de webserver.

Het bedrijf Nginx levert betaalde ondersteuning voor de opensourcewebserver en biedt daarnaast commerciële abonnementen aan, zoals Nginx Plus. Meer dan vierhonderd miljoen sites gebruiken Nginx en onder andere vanwege de geïntegreerde loadbalancingfunctionaliteit is de software populair. De software wordt verstrekt onder een bsd-licentie.

F5 is een leverancier van netwerkdiensten en -apparatuur en met Nginx in de gelederen wil het bedrijf zich onder andere sterker richten op functionaliteit voor het aanbieden van applicaties via internet.