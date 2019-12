Politie doet inval bij Nginx-kantoor in Moskou vanwege auteursrechtenclaims

De Russische autoriteiten hebben een inval gedaan bij het kantoor van Nginx in Moskou en daarbij apparatuur in beslag genomen. Ook zijn twee medewerkers opgepakt en verhoord, waaronder de twee oprichters.

Naast de oprichter en cto Igor Sysoev is mede-oprichter Maxim Konovalov gearresteerd en meegenomen voor verhoor. F5 Networks, sinds maart dit jaar eigenaar van Nginx Inc. bevestigde de inval tegen ZDNet nadat personeelsleden hier op Twitter over berichtten.

De inval gebeurde donderdag, een week nadat de Rambler Group claimde dat Nginx inbreuk pleegde op zijn auteursrechten met de webserversoftware. De Rambler Group is het bedrijf achter een populaire Russische zoekmachine en portal, rambler.ru.

De oprichter van Nginx, Igor Sysoev, werkte in het verleden als systeembeheerder bij Rambler en ontwikkelde daar rond 2000 de webserversoftware. Volgens Rambler is het daarom de volledige eigenaar van Nginx. Sysoev heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij Nginx gedurende zijn baan bij Rambler ontwikkelde, maar volgens hem deed hij dat in zijn vrije tijd en had Rambler er aanvankelijk geen interesse in. De software werd volgens hem als eerste ingezet bij andere Russische sites zoals Rate.ee en zvuki.ru.

Sysoev maakte Nginx in 2004 open source en richtte in 2009 Nginx Inc. op, een bedrijf met een hoofdkantoor in San Francisco en inmiddels diverse kantoren wereldwijd. De webserversoftware heeft volgens Netcraft een marktaandeel van 38 procent.