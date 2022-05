Nginx-oprichter Igor Sysoev verlaat het bedrijf achter webserversoftware

Igor Sysoev, oprichter en ontwikkelaar van webserversoftware Nginx, trekt zich terug bij Nginx en netwerkbedrijf F5, dat sinds 2019 eigenaar is van Nginx. Sysoev wil meer tijd vrijmaken voor familie en vrienden en zich richten op persoonlijke projecten.

Sysoev schreef in 2002 de eerste versie van webserversoftware Nginx. In 2004 maakte hij de software open source en ontwikkelde het door tot een 'Zwitsers zakmes' voor webapplicaties en diensten, schrijft Nginx in een blogpost. In 2011 richtte hij Nginx Inc. op, het bedrijf achter de software, samen met twee anderen, met een hoofdkantoor in San Francisco en verschillende kantoren wereldwijd. Inmiddels maken volgens Netcraft honderden miljoenen websites gebruik van Nginx-software.

Igor Sysoev

Nginx werd in 2019 overgenomen door het Amerikaanse netwerkbedrijf F5 Networks voor 670 miljoen dollar. Sysoev bleef achter de schermen aan, onder meer als cto, en bemoeide zich met de visie van Nginx, en waarborgde het opensourcekarakter van de software. In 2019 werd Sysoev gearresteerd door de Russische autoriteiten om mogelijke auteursrechtenschending, omdat Sysoev de Nginx ontwikkelde toen hij in dienst was van de Russische zoekmachine Rambler.ru als systeembeheerder en webserverontwikkelaar. Eind 2019 werd de aanklacht door het Rambler-bestuur ingetrokken.

Wat Sysoev nu gaat doen, dat is nog niet bekend. Hij heeft nog geen nieuwe projecten aangekondigd. Nginx zegt dat hij meer tijd wil vrijmaken voor familie en vrienden en zich wil richten op persoonlijke projecten.