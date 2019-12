Rijkswaterstaat verwacht in 2020 veiligheidsdata van 500.000 auto’s te ontvangen

Rijkswaterstaat verkrijgt dit jaar geanonimiseerde data van 250.000 voertuigen en verwacht dat dit aantal volgend jaar verdubbelt. De Nederlandse overheidsorganisatie wil de data voor de verkeersveiligheid gebruiken, om medewerkers op pad te sturen bij objecten op de weg.

Rijkswaterstaat verkrijgt de data volgens het AD van autofabrikanten, die de gegevens ontvangen van systemen van auto's op de weg. Steeds meer voertuigen zijn met internet verbonden. Hierdoor kunnen ze automatisch gegevens zoals objecten op de weg, gladheid, activatie van airbags, staat van de weg, enzovoorts doorgeven. Andere automobilisten kunnen op basis van die doorgifte meldingen zoals waarschuwingen krijgen.

Momenteel is Rijkswaterstaat nog aan het onderzoeken hoe betrouwbaar de data is. Op termijn wil de dienst analyses van gegevens gebruiken om bijvoorbeeld weginspecteurs uit te laten rukken. Ook verwacht Rijkswaterstaat de data te kunnen gebruiken om inzicht te krijgen in de staat van het wegdek. Bij meldingen van niet-functioneren van de lane assist zou slechte belijning op de weg de oorzaak kunnen zijn en gegevens van schokbrekers en rotatieverschillen van banden zouden kunnen wijzen op eventuele problemen met het wegdek.

De doorgifte van de data is een uitkomst van een afspraak van afgelopen zomer die Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat met vier andere Europese landen maakte. Onderdeel van deze afspraak is dat autofabrikanten BMW, Volvo, Ford en Daimler, de EU-lidstaten Nederland, Duitsland, Finland, Spanje en Luxemburg en navigatieaanbieders TomTom en Here informatie delen.