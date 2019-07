Communicerende auto's

Wat is een 'connected car'? De ANWB omschrijft het op zijn site als een auto die met internet is verbonden, waarbij data gedeeld kan worden met anderen: garages, de autofabrikant, een verzekeringsmaatschappij en een alarmcentrale.

Dat eerste kan handig zijn om op afstand problemen op te sporen en dat laatste om in het geval van een ongeluk daar direct en automatisch een melding over te krijgen, inclusief de gps-locatie. Het laatste heet 'eCall' en is sinds 1 april 2018 verplicht voor nieuwe auto's. Auto's die sindsdien geleverd zijn, zijn dus uitgerust met een simkaart en een systeem dat automatisch contact maakt met een 112-centrale na een ongeluk. De volgende gegevens worden daarbij doorgegeven: de plek van het ongeluk, de rijrichting, het type voertuig en het type brandstof. Bij veel goedkopere auto's wordt de ingebouwde simkaart alleen voor eCall gebruikt en niet voor datadiensten, zoals realtimeverkeersinformatie, streaming muziek en over-the-airupdates. Bij de wat duurdere modellen zijn wel datadiensten mogelijk, al dan niet tegen betaling.

Communicatie tussen voertuigen die elkaar visueel niet waarnemen (beeld: Renault)

Die vorm van connectiviteit kun je nog een stuk verder doortrekken. Denk bijvoorbeeld aan communicatie met andere auto's in de directe omgeving: vehicle-to-vehiclecommunicatie, of v2v. De volgende stap is het communiceren met de infrastructuur: vehicle-to-infrastructure, of v2i. Wat biedt dat voor voordelen?

Een v2i-verkeerslicht kan een draadloos signaal uitzenden dat het over een x-aantal seconden op groen of rood gaat. Met een geavanceerde vorm van adaptive cruisecontrol zou een auto dan automatisch de snelheid kunnen aanpassen voor de optimale doorstroming. Met v2v kunnen auto's bijvoorbeeld via een datasignaal doorgeven dat ze remmen, dus niet alleen op basis van een visueel signaal zoals een remlicht. De achterliggende auto's ontvangen dat signaal direct en kunnen daar zonodig de snelheid op aanpassen of automatisch met dezelfde kracht afremmen. Dat voorkomt kostbare reactietijd, want voordat een mens reageert op het zichtbare remsignaal, is hij al snel een halve seconde verder.

Oftewel, een connected car moet de verkeersveiligheid vergroten en de doorstroming verbeteren. Daarvoor wordt niet alleen ingezet op 4g en binnenkort 5g, maar ook op een nieuw soort wifinetwerk voor de korte afstand. Er zijn alleen twee concurrerende standaarden. Hoe zit dit, welke auto's gaan dit ondersteunen, wat is de link met autonome auto's, en wat zijn de voordelen van en uitdagingen voor connected cars?