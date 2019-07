Europese lidstaten keren zich tegen regels wifi-gebaseerde standaard voor auto's

EU-lidstaten hebben donderdag hun veto uitgesproken tegen het voorstel van de Europese Commissie voor een op wifi gebaseerde standaard voor connected cars. Dit is een overwinning voor partijen die pleiten voor een op 5g gebaseerde standaard voor mobiel internet.

Van de 28 Europese lidstaten stemden 21 tegen het voorstel van de Europese Commissie om regels op te stellen voor ITS-G5 voor connected cars, schrijft Reuters. Die regels zouden gebruik van die standaard op korte termijn een flinke duw in de rug geven. Onder de tegenstemmende landen waren Duitsland, Frankrijk en Italië. ITS-G5 is gebaseerd op de IEEE 802.11p.

Dit wifi-protocol voegt WAVE-technologie, oftewel wireless access in vehicular environments, toe aan de 802.11-standaard. De standaard gebruikt kanalen van 10MHz in de 5,9GHz-frequentieband en moet snel opzetten van vehicle-to-vehicle en vehicle-to-infrastructure-verbindingen mogelijk maken. Ook houdt de technologie rekening met weerkaatsen van signalen via andere voertuigen en gebouwen.

Het afwijzen van ITS-G5 is een tegenvaller voor onder andere NXP, Volkswagen, Renault en Toyota. Die bedrijven wezen op de mogelijkheid ITS-G5 nu al in te kunnen zetten, in tegenstelling tot 5g-alternatieven. ITS-G5 werd al gestandaardiseerd door het European Telecommunications Standards Institute voor Intelligent Transport Systems

De 5G Automotive Association verwelkomt de beslissing. In deze associatie zitten onder andere BMW en Qualcomm. 5GAA steunt de invoering van C-V2X, een op mobiel internet gebaseerde 5g-standaard. Voorstanders van deze techniek benadrukken de voordelen van 5g en het feit dat deze standaard voor de VS en China ondersteund wordt. Daarnaast maakt Cellular-V2X verbindingen van voertuigen naar veel meer apparaten mogelijk. Overigens beloofde de Europese Commissie al om drie jaar na invoering van de regels voor ITS-G5 te kijken naar alternatieve technieken voor connected cars.