In dit artikel kijken we naar de toegenomen connectiviteit bij auto's en kijken we naar mogelijke toekomstbeelden van connected cars. Data speelt hierbij een grote rol, daarom werpen we ook een blik op de privacyaspecten van connected cars. Connected cars kunnen namelijk niet alleen positief uitpakken voor autobestuurders, maar kunnen ook onverwachte nadelen met zich meebrengen.

Auto's zitten anno 2021 vol met sensoren. Ze registreren wat je doet met je stuur en je pedalen, wat je wielen doen, wat je motor doet en ga zo maar door. Alles om ervoor te zorgen dat jij met je vierwieler van A naar B komt. Die data blijft echter lang niet meer alleen in je auto zitten, maar wordt steeds vaker gebruikt door allerlei andere bedrijven, overheden en organisaties voor hun eigen doeleinden. Neem Rijkswaterstaat, dat gegevens van auto's wil gebruiken om wegen beter te kunnen onderhouden en sneller te kunnen strooien. Autofabrikanten gebruiken de data weer om hun auto's te verbeteren. Hiervan is Tesla het bekendste voorbeeld; het gebruikt data uit auto's die met Autopilot rijden om Autopilot te kunnen verbeteren. En in Nederland bieden enkele verzekeraars, waaronder de ANWB, aan de premie te verlagen in ruil voor gegevens over het rijden.