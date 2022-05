ANWB laat Wegenwacht-klanten via OBD-dongle vroegtijdig autoproblemen opsporen

De ANWB gaat leden met Wegenwachtservice een connector verkopen waarmee de voertuiggegevens geanalyseerd en tips over onderhoud gegeven kunnen worden. Daarmee kunnen abonnees al voor ze panne krijgen een waarschuwing krijgen, bijvoorbeeld als een accu zwak wordt.

Het Smart Driver-pakket is vanaf donderdag beschikbaar voor ANWB-leden die ook een Wegenwacht-pakket hebben. Het pakket kost 2,50 euro per maand bovenop het reguliere lidmaatschap. Dat bestaat uit een OBD-dongle die klanten zelf in hun auto kunnen zetten. Die bevat een simkaart en gps. Gebruikers installeren daarnaast ook een app op hun telefoon waarmee ze de dongle kunnen uitlezen.

De dongle leest informatie uit over de auto, zoals de staat van filters en sensoren. Als daar onderhoud aan nodig is kan de app dat vroegtijdig aangeven. Volgens de autobond is dat handig omdat autorijders dan onderhoud kunnen plegen voordat hun auto stil komt te staan. "Problemen met de accu worden volgens onderzoek als meest vervelend ervaren", schrijft de autobond. "Smart Driver signaleert mogelijke accuproblemen voordat deze zich daadwerkelijk voordoen en informeert de bestuurder zodra er een waarschuwingslampje op het dashboard gaat branden."

Klanten kunnen de gps-functionaliteit in de app gebruiken om hun auto op te sporen en om de Wegenwacht op te roepen als er toch pechhulp nodig is. Ook kan de ANWB 112 inschakelen als er mogelijk hulpverlening nodig is. In de voorwaarden staat dat de ANWB de verzamelde data ook mag gebruiken 'voor het doen van onderzoek'.

De ANWB schrijft niet welke auto's precies geschikt zijn, maar zegt wel dat dat auto's van ná 2004 moeten zijn. De bond heeft een kentekencheck om te controleren of voertuigen gebruik kunnen maken van de dongle. De app werkt op smartphones met Android 7 en hoger, en iOS 13 en hoger.

Update: in dit bericht stond aanvankelijk dat de ANWB een 'ecoscore' kon berekenen op basis van het rijgedrag van bestuurders. Dat klopt niet. De ANWB zegt dat die functionaliteit alleen in een soortgelijk programma genaamd Connected Car zit, maar niet in Smart Driver.