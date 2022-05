Google gaat uitgevers betalen voor tonen van nieuws in apps

Google gaat nieuwsorganisaties betalen voor het tonen van artikelen in een sectie van de Google-apps. Tweehonderd bedrijven krijgen in de komende drie jaar in totaal een miljard dollar. Daar zitten geen Nederlandse en Belgische uitgevers bij, maar dat verandert in de komende jaren.

De deal is onderdeel van News Showcase, dat in de toekomst in Google News op Android en in de Google-app op iOS verschijnt. Daar kunnen media content in plaatsen. Dat kunnen complete artikelen zijn, maar ook previews van artikelen of alleen een aantal bulletpoints waardoor een lezer kan doorklikken naar de site van het medium.

Google schrijft dat het een deal heeft gesloten met meer dan tweehonderd uitgevers in onder andere Duitsland, Brazilië, Canada en het Verenigd Koninkrijk. In die eerste twee landen zijn vanaf donderdag de News Showcase-verhalen al te lezen. Later komen ook publicaties in Nederland en België beschikbaar, zegt Google. Het bedrijf betaalt de uitgevers in totaal een miljard dollar, omgerekend zo'n 850 miljoen euro, wat over drie jaar wordt verdeeld. Het plan was al eerder aangekondigd, maar er waren nog niet veel details over bekend en het was nog niet actief.

Google krijgt al jaren kritiek van media-uitgevers vanwege de teruglopende advertentie-inkomsten. Het overgrote merendeel van adverteerders klopt tegenwoordig bij Google en Facebook aan in plaats van traditionele media. Bovendien krijgt Google ook al jaren kritiek van uitgevers over het opnemen van artikelen en snippets in Google News. Daar probeerden onder andere Europese autoriteiten bijvoorbeeld een 'linkbelasting' voor door te voeren en in Duitsland wilden uitgevers Google verbieden artikelen te indexeren. Dergelijke initiatieven kwamen echter nooit van de grond. Wel probeerden andere techbedrijven zoals Apple en Facebook soortgelijke deals te sluiten met uitgevers om artikelen in de diensten op te nemen.