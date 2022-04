Google toont licentie-informatie bij zoekresultaten voor afbeeldingen

Google komt met een update waardoor internetgebruikers in Google Afbeeldingen eenvoudiger de licentie-informatie bij individuele plaatjes kunnen inzien. Het bedrijf markeert de afbeeldingen met een speciaal label, waarna de benodigde licentie-informatie wordt getoond.

Volgens Google wordt het hiermee eenvoudiger om licentieplichtige afbeeldingen te vinden. Als de maker of uitgever van een afbeelding de licentie-informatie heeft verschaft, wordt er een label met de tekst licensable getoond. Er is ook een link beschikbaar waar de details over de licentie zijn te vinden. Eventueel is er dan ook een link van de uitgever beschikbaar, zodat de gebruiker een licentie kan aanschaffen en het plaatje kan gebruiken.

Daarnaast maakt de update het mogelijk om alleen afbeeldingen weer te geven die licentie-informatie bevatten. Het is ook mogelijk om afbeeldingen te selecteren die enkel een Creative Commons-licentie hebben, of afbeeldingen waarvan het gebruik gepaard gaat met afnemen van een commerciële licentie.

Google zegt dat deze wijzigingen passen in een reeks veranderingen in Google Afbeeldingen die het duidelijker moeten maken wie de makers of rechthebbenden van de afbeeldingen zijn.