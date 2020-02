Google Afbeeldingen op desktop krijgt iconen met info over sites achter plaatjes

Google Afbeeldingen op de desktop toont later deze week icoontjes bij de gevonden plaatjes. Deze icoontjes geven weer of de achterliggende pagina's producten verkopen, recepten tonen of videocontent bevatten. De huidige weergave van de resolutie in de thumbnails verdwijnt.

Google Search-medewerker Danny Sullivan meldt op Twitter dat de nieuwe icoontjes later deze week beschikbaar komen. Vooralsnog lijken de icoontjes beperkt te zijn tot de drie genoemde categorieën. De icoontjes zijn een mes en vork, een label dat een prijskaartje moet voorstellen en een playsymbool voor het starten van een video. Als gebruikers over deze icoontjes scrollen, wordt de tekst 'recept', 'product' of de lengte van de video zichtbaar.

De nieuwe icoontjes worden zichtbaar linksonder in de in met Google Image Search gevonden thumbnail-afbeeldingen. Dat is de plek waar nu nog de resolutie van de afbeelding wordt weergegeven als een gebruiker er met de cursor overheen scrollt. Deze resolutieweergave wordt daar verwijderd; de resolutie van de afbeeldingen is nog wel te vinden, maar daarvoor zijn meer stappen nodig. Gebruikers moeten dan eerst een thumbnail selecteren en vervolgens met de cursor over de afbeelding in de informatieweergave bewegen.

Eerder liet Google ook weten in Google Afbeeldingen icoontjes toe te voegen over licentie-informatie van de getoonde afbeeldingen. Deze toevoeging en de daarbij horende licentie-informatie is nog niet live, maar wordt waarschijnlijk binnen afzienbare tijd geïntroduceerd, omdat Google makers oproept alvast metadata toe te voegen en de afbeeldingen vindbaar te maken voor Google

Links die drie nieuwe icoontjes voor recepten, productverkopen en video's. Daarnaast een weergave die de verandering bij het tonen van de resolutie laat zien.