LG presenteert V60-smartphone met 5g en 5000mAh-accu

LG heeft de V60 ThinQ gepresenteerd, zijn nieuwste high-end smartphone. De telefoon heeft ondersteuning voor 5g en beschikt over een 5000mAh-accu. Bovendien komt er een hoesje met tweede scherm beschikbaar, net als voor de V50 ThinQ.

De V60 ThinQ heeft een oledscherm van 15,8x6,9cm met een diagonaal van 6,8", een beeldverhouding van 20,5:9 en een resolutie van 2460x1080 pixels, zo laat LG weten. Het toestel draait op een Qualcomm Snapdragon 865-soc met X55-modem. Dat is de nieuwste high-end soc van Qualcomm, met acht Kryo 585-cores die zijn geklokt op maximaal 2,84GHz en die zijn gebaseerd op het Cortex-A77-ontwerp van Arm. De gpu is de Adreno 650. LG doet daar 8GB geheugen en 128GB of 256GB opslag bij.

De V60 ThinQ heeft drie cameralenzen aan de achterkant. Hij heeft een primaire 64-megapixelcamera, een sensor van rond 40 vierkante millimeter met 0,8 micron grote pixels. Die heeft een 2x2-Bayer-layout voor 16-megapixelfoto's. De camera met ultragroothoeklens heeft een 13-megapixelsensor van rond 13 vierkante millimeter en pixels van 1,0 micron. De derde lens is een time-of-flightsensor. De frontcamera in de inkeping van het scherm heeft een resolutie van tien megapixels.

De telefoon heeft een vingerafdrukscanner achter het scherm en richt zich verder vooral op audio. Het toestel heeft een 3,5mm-jack, fm-radio en vier microfoons voor audio-opnames. Die maken 'voice bokeh' mogelijk, waarmee de software de stem kan loshalen van de achtergrond om het duidelijker te laten klinken. De accu heeft een capaciteit van 5000mAh.

Er zal ook een DualScreen-accessoire komen, met een tweede scherm gelijk aan het eerste. Die lijkt veel op de huidige versie voor de V50 ThinQ. De V60 ThinQ komt begin mei uit in Nederland. De fabrikant heeft nog geen prijs bekendgemaakt.