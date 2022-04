Qualcomm kondigt Snapdragon 732G-soc aan

Qualcomm heeft een nieuwe soc aangekondigd die op 8nm wordt gemaakt. Het gaat om de Snapdragon 732G die vooral op midrange-telefoons is gericht. De soc is de opvolger van de vorig jaar uitgebrachte Snapdragon 730G en heeft enkele kleine verbeteringen.

De nieuwe Snapdragon 732G-soc brengt twee verbeteringen met zich mee ten opzichte van zijn voorganger: de kloksnelheid van de Kryo 470-cpu Prime-core is verhoogd van 2,2GHz naar 2,3GHZ en de Adreno 618-gpu is vijftien procent hoger geklokt dan bij de Snapdragon 730G. Daar zat deze gpu ook al in, die ten opzichte van de reguliere 730 ook al vijftien procent hoger was geklokt.

Voor de rest zijn er geen verschillen ten opzichte van de bestaande 730G. Dat betekent dat er nog altijd twee snelle cores aanwezig zijn: Kryo 470-varianten die gebaseerd zijn op ARM Cortex-A76-cores. De ene is dus geklokt op 2,3GHz en de tweede op 2,2GHz. Die worden bijgestaan door zes zuinige Kryo 470-cores die op 1,8GHz zijn geklokt.

De nieuwe Qualcomm Snapdragon 732G-soc wordt gemaakt op Samsungs 8nm-procédé en is nog niet verschenen in een smartphone. Het is nog onbekend wanneer de eerste smartphone met deze soc uitkomt, maar Qualcomm noemt wel specifiek dat de komende Xiaomi-smartphone onder de Poco-merknaam een Snapdragon 732G aan boord zal hebben. Deze telefoon is nog niet aangekondigd.