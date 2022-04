Gerucht: HP werkt aan vr-bril met oog- en gezichtstracking

HP werkt aan een nieuwe virtual realityheadset op basis van de binnenkort te verschijnen Reverb G2. Het zou gaan om de HP Reverb Omnicept Edition, stelt een Italiaanse techsite. Deze nieuwe versie zou oog- en gezichtstracking toevoegen.

Ook al verschijnt de Reverb G2 over twee weken, HP zou alweer werken aan een tweede editie van deze headset. De Italiaanse site Aggiornamenti Lumia brengt het bericht als een preview van de nieuwe, nog niet aangekondigde mixed realityheadset. Deze Omnicept Edition zou in ieder geval oogtracking en gezichtscamerafuncties als nieuwe features bevatten. Hoe deze onderdelen precies werken, is niet bekend. De Italiaanse site toont ook een afbeelding van de nieuwe headset en lijkt te suggereren dat het meer informatie heeft over het nieuwe product. De HP Reverb Omnicept Edition is mogelijk gebaseerd op het handelsmerk Omnicept, dat HP op 4 mei heeft vastgelegd en waarin termen als gezichtsherkenningssoftware, optische herkenningssoftware en spierenherkenningssoftware worden genoemd.

Een vergelijking tussen de mogelijke nieuwe versie en de binnenkort te verschijnen Reverb G2. De witte vlakken zijn de ogenschijnlijke verschillende die de Italiaanse site heeft geplaatst.

HP heeft de Reverb G2-headset samen met Microsoft en Valve ontwikkeld. Het bedrijf liet eerder weten dat de headset halverwege september uitkomt voor 699 euro. De vr-headset werkt met het Windows Mixed Reality-platform en met SteamVR. Er zijn vier camera's verwerkt in de headset voor inside-out tracking van de meegeleverde bluetoothcontrollers. In de Reverb G2 zitten dezelfde luidsprekers als in de Valve Index. Ten opzichte van de bestaande Reverb heeft de aankomende Reverb G2 als vernieuwing onder meer een schuifje om de afstand tussen de lenzen aan te passen aan de interpupillary distance. Dat laatste is de afstand tussen het middelpunt van de pupillen. Net als de voorganger beschikt de Reverb G2 over lcd's met een resolutie van 2160x2160 pixels per oog en een beeldhoek van 114 graden. Of dit alles ook opgaat voor de mogelijke Omnicept Edition, is niet bekend.

Afbeeldingen van de HP Reverb G2