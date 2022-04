'HP stelt levering vr-headset Reverb G2 uit en verbetert lensontwerp'

HP zou de levering van de Reverb G2 uitstellen tot eind oktober. De fabrikant zou extra tijd nodig gehad hebben om de lenzen van de vr-headset te verbeteren. HP zou de lenzen samen met Valve ontworpen hebben.

De leveringen van de Reverb G2 vanuit Azië zouden pas vanaf 14 oktober beginnen, claimt Computerbase na berichtgeving over uitstel van DrWindows. Bij de exclusieve Duitse verkoper van de Reverb G2, Bestware, staat inderdaad dat de headset eind oktober bij klanten geleverd kan worden. Bij de aankondiging van de vr-headset noemde HP een releasedatum van half september.

Op de Nederlandse productpagina's van HP staat dat de levering over drie tot vier weken kan plaatsvinden en verkooppunt De Rekenwinkel noemt bijvoorbeeld een verzenddatum van 27 september. Tweakers heeft vragen uitstaan bij HP of de levering inderdaad pas eind oktober kan gebeuren.

Het uitstel zou te maken hebben met de verbetering van de lenzen van de Reverb G2. In een podcast van XR Developer meldde Peter Peterson van HP recent dat de lenzen van de G2 ten opzichte van de G1 verbeterd zijn. HP zou samen met Valve aan het ontwerp van de fresnellenzen gewerkt hebben, om deze een 'grotere sweetspot' wat beeld betreft te geven.

Ook blijken de lcd's niet identiek aan die van de eerste versie. Weliswaar gaat het om lcd's met 2160x2160 pixels per oog en een verversingssnelheid van 90Hz, net als bij de G1, maar de schermen zouden een hogere helderheid en betere kleurweergave bieden, is de belofte. HP maakte eerder al bekend dat het vier camera's voor inside-out tracking van de meegeleverde bluetoothcontrollers gaat inbouwen. De allereerste aankondiging van de Reverb G2 was in mei, nadat het bedrijf al een korte teaser had gepubliceerd. De prijs van de vr-headset is 699 euro.